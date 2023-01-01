Начальник військової частини Миколаївщини безпідставно нараховував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим, – ДБР





Про це повідомляє пресслужба



Слідчі встановили, що посадовець повинен був призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.



Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн., зазначили в ДБР.



Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).



Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.Про це повідомляє пресслужба ДБР Слідчі встановили, що посадовець повинен був призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу.Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн., зазначили в ДБР.Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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