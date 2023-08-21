Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть, – Зеленський
Сьогодні, 13:07
Сьогодні, 21 серпня, президент Володимир Зеленський виступив у парламенті Данії, де його зустріли гучними оплесками.
Його виступ транслювала пресслужба президента, пише LB.ua.
“Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах, але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. Я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть”, - заявив Зеленський.
При цьому він висловив впевненість, що Україні вдасться вистояти. Глава держави прагне, щоб це "почули, побачили та відчули" партнери.
Володимир Зеленський також подякував за надані Данією протикорабельні ракети "Гарпун", а також за іншу військову бронетехніку і дрони.
Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав Нідерланди. Україна та Нідерланди домовилися про надання нашій державі винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів та інженерів.
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Його виступ транслювала пресслужба президента, пише LB.ua.
“Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах, але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. Я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть”, - заявив Зеленський.
При цьому він висловив впевненість, що Україні вдасться вистояти. Глава держави прагне, щоб це "почули, побачили та відчули" партнери.
Володимир Зеленський також подякував за надані Данією протикорабельні ракети "Гарпун", а також за іншу військову бронетехніку і дрони.
Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав Нідерланди. Україна та Нідерланди домовилися про надання нашій державі винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів та інженерів.
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