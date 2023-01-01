Бельгійські благодійники передали на Волинь автомобіль для Гуманітарної місії «На щиті»

Бельгійські благодійники передали на Волинь автомобіль для Гуманітарної місії «На щиті»
Бельгійська благодійна організація «БіФорЮкрейн» у співпраці з благодійним фондом «Милосердя та здоров’я» придбала авто для гуманітарної місії «На щиті».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

Авто для перевезення полеглих Героїв на малу Батьківщину передав днями волонтерам місії «На щиті» голова благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя та здоров’я» Олександр Яцина.

До слова, це вже 9 автівка, придбана за кошти бельгійських партнерів (неурядова організація «БіФорЮкрейн») та передана в рамках проєкту для евакуації тіл українських захисників.

«Цей проєкт про гідність Героїв, аби показати наскільки важливо гідно провести в останню путь бійців, які боронять нашу країну», - зазначив Олександр Яцина.

Своєю чергою заступниця голови ОВА Мирослава Якимчук подякувала міжнародним організаціям за підтримку та надану гуманітарну допомогу.
Бельгійські благодійники передали на Волинь автомобіль для Гуманітарної місії «На щиті»
Бельгійські благодійники передали на Волинь автомобіль для Гуманітарної місії «На щиті»

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Теги: Волинь
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