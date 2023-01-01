Бельгійські благодійники передали на Волинь автомобіль для Гуманітарної місії «На щиті»

Бельгійська благодійна організація «БіФорЮкрейн» у співпраці з благодійним фондом «Милосердя та здоров’я» придбала авто для гуманітарної місії «На щиті».Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.Авто для перевезення полеглих Героїв на малу Батьківщину передав днями волонтерам місії «На щиті» голова благодійної організації «Благодійний фонд «Милосердя та здоров’я»До слова, це вже 9 автівка, придбана за кошти бельгійських партнерів (неурядова організація «БіФорЮкрейн») та передана в рамках проєкту для евакуації тіл українських захисників.«Цей проєкт про гідність Героїв, аби показати наскільки важливо гідно провести в останню путь бійців, які боронять нашу країну», - зазначив Олександр Яцина.Своєю чергою заступниця голови ОВАподякувала міжнародним організаціям за підтримку та надану гуманітарну допомогу.