Героя з Волині Сергія Демчука посмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні»

Волинського захисникапосмертно нагородили медаллю “За військову службу Україні”.Про це повідомили у Рожищенській громаді.Згідно з Указом Президента №436/2023, датованим 18 липня 2023 року, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку медаллю “За військову службу Україні” (посмертно) нагородили солдата, стрільця-помічника гранатометника 115-ої окремої механізованої бригади Сергія Ярославовича Демчука з Олешкович.Нагадаємо, що Сергій Демчук, 1979 року народження, загинув 22 серпня 2022 року неподалік села Опитне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника.2 вересня 2022 року Героя поховали у рідному селі.У Сергія Демчука залишилася дружина та двоє малолітніх дітей.