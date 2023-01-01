Героя з Волині Сергія Демчука посмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні»
Сьогодні, 14:10
Волинського захисника Сергія Демчука посмертно нагородили медаллю “За військову службу Україні”.
Про це повідомили у Рожищенській громаді.
Згідно з Указом Президента №436/2023, датованим 18 липня 2023 року, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку медаллю “За військову службу Україні” (посмертно) нагородили солдата, стрільця-помічника гранатометника 115-ої окремої механізованої бригади Сергія Ярославовича Демчука з Олешкович.
Нагадаємо, що Сергій Демчук, 1979 року народження, загинув 22 серпня 2022 року неподалік села Опитне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника.
2 вересня 2022 року Героя поховали у рідному селі.
У Сергія Демчука залишилася дружина та двоє малолітніх дітей.
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Про це повідомили у Рожищенській громаді.
Згідно з Указом Президента №436/2023, датованим 18 липня 2023 року, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку медаллю “За військову службу Україні” (посмертно) нагородили солдата, стрільця-помічника гранатометника 115-ої окремої механізованої бригади Сергія Ярославовича Демчука з Олешкович.
Нагадаємо, що Сергій Демчук, 1979 року народження, загинув 22 серпня 2022 року неподалік села Опитне Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника.
2 вересня 2022 року Героя поховали у рідному селі.
У Сергія Демчука залишилася дружина та двоє малолітніх дітей.
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