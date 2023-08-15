«Після оприлюднення інформації про переміщення 82-ї бригади – 5 авіаударів по військовим за добу», – Маляр

«Після оприлюднення інформації про переміщення 82-ї бригади – 5 авіаударів по військовим за добу», – Маляр
Після інформації у ЗМІ про переміщення 82-ї окремої десантно-штурмової бригади російські війська завдали по ній 5 авіаударів за добу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, - 5 авіаударів по бригаді за добу.

Крім того, за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ, а саме:

«Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років», - зазначила Маляр.

Як пише Громадське, перед тим видання Forbes опублікувало статтю, начебто 82-га десантно-штурмова бригада чисельністю у 2 тисячі людей, укомплектована західною технікою, вступила в бойові дії на півдні України.

Forbes заявило, що 82-га бригада — «один з останніх великих підрозділів, які Генштаб ЗСУ тримав у резерві». А видання Kyiv Post писало, що бригада «схоже, вже досягає успіхів».

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Теги: Росія, Україна, війна, 82 бригада
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