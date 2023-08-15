«Після оприлюднення інформації про переміщення 82-ї бригади – 5 авіаударів по військовим за добу», – Маляр





Про це Ганна Маляр.



"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, - 5 авіаударів по бригаді за добу.



Крім того, за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ, а саме:



«Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років», - зазначила Маляр.



Як пише



Forbes заявило, що 82-га бригада — «один з останніх великих підрозділів, які Генштаб ЗСУ тримав у резерві». А видання Kyiv Post писало, що бригада «схоже, вже досягає успіхів».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після інформації у ЗМІ про переміщення 82-ї окремої десантно-штурмової бригади російські війська завдали по ній 5 авіаударів за добу.Про це повідомила заступниця міністра оборони України"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, - 5 авіаударів по бригаді за добу.«Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану,», - зазначила Маляр.Як пише Громадське , перед тим видання Forbes опублікувало статтю, начебто 82-га десантно-штурмова бригада чисельністю у 2 тисячі людей, укомплектована західною технікою, вступила в бойові дії на півдні України.Forbes заявило, що 82-га бригада — «один з останніх великих підрозділів, які Генштаб ЗСУ тримав у резерві». А видання Kyiv Post писало, що бригада «схоже, вже досягає успіхів».

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