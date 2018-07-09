У Луцьку – ДТП за участю вантажівки: утворився затор





Про це повідомляє



ДТП трапилась у понеділок, 21 серпня, в обідню пору на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися легковик і вантажний автомобіль.



За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав.



Через ДТП рух вулицею Карпенка-Карого ускладнений – утворився великий затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і вантажівки.Про це повідомляє «Конкурент TV» ДТП трапилась у понеділок, 21 серпня, в обідню пору на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися легковик і вантажний автомобіль.За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав.Через ДТП рух вулицею Карпенка-Карого ускладнений – утворився великий затор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію