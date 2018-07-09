У Луцьку – ДТП за участю вантажівки: утворився затор
Сьогодні, 15:07
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і вантажівки.
Про це повідомляє «Конкурент TV».
ДТП трапилась у понеділок, 21 серпня, в обідню пору на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися легковик і вантажний автомобіль.
За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав.
Через ДТП рух вулицею Карпенка-Карого ускладнений – утворився великий затор.
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Про це повідомляє «Конкурент TV».
ДТП трапилась у понеділок, 21 серпня, в обідню пору на вулиці Карпенка-Карого: зіткнулися легковик і вантажний автомобіль.
За попередньою інформацією, в автопригоді ніхто не постраждав.
Через ДТП рух вулицею Карпенка-Карого ускладнений – утворився великий затор.
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