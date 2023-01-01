Російські окупанти забрали життя ексгравця волинського футбольного клубу, воїна Романа Шавлюка

Російські окупанти забрали життя ексгравця волинського футбольного клубу, воїна Романа Шавлюка
У війні з росією загинув воїн з Волині Роман Шавлюк.

Про це повідомили на сторінці Литовезької громади.

Боєць жив у селі Тудорковичі Сокальської громади. Тривалий час був гравцем ФК Литовеж

«Він від початку війни захищав наш спокій!

Всі друзі і знайомі запам'ятали Рому, як доброго і веселого хлопця, який любив життя і завжди приходив на допомогу...» – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

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Теги: Роман Шавлюк, загибель, війна
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