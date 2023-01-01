Російські окупанти забрали життя ексгравця волинського футбольного клубу, воїна Романа Шавлюка
Сьогодні, 15:20
У війні з росією загинув воїн з Волині Роман Шавлюк.
Про це повідомили на сторінці Литовезької громади.
Боєць жив у селі Тудорковичі Сокальської громади. Тривалий час був гравцем ФК Литовеж
«Він від початку війни захищав наш спокій!
Всі друзі і знайомі запам'ятали Рому, як доброго і веселого хлопця, який любив життя і завжди приходив на допомогу...» – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Литовезької громади.
Боєць жив у селі Тудорковичі Сокальської громади. Тривалий час був гравцем ФК Литовеж
«Він від початку війни захищав наш спокій!
Всі друзі і знайомі запам'ятали Рому, як доброго і веселого хлопця, який любив життя і завжди приходив на допомогу...» – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
МОН радить навчати учнів початкової школи очно
Сьогодні, 15:35
Російські окупанти забрали життя ексгравця волинського футбольного клубу, воїна Романа Шавлюка
Сьогодні, 15:20
У Луцьку – ДТП за участю вантажівки: утворився затор
Сьогодні, 15:07
Медіа