Російські окупанти забрали життя ексгравця волинського футбольного клубу, воїна Романа Шавлюка

Роман Шавлюк.



Про це повідомили на сторінці



Боєць жив у селі Тудорковичі Сокальської громади. Тривалий час був гравцем ФК Литовеж



«Він від початку війни захищав наш спокій!



Всі друзі і знайомі запам'ятали Рому, як доброго і веселого хлопця, який любив життя і завжди приходив на допомогу...» – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з росією загинув воїн з ВолиніПро це повідомили на сторінці Литовезької громади Боєць жив у селі Тудорковичі Сокальської громади. Тривалий час був гравцем ФК Литовеж«Він від початку війни захищав наш спокій!Всі друзі і знайомі запам'ятали Рому, як доброго і веселого хлопця, який любив життя і завжди приходив на допомогу...» – йдеться у дописі.

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