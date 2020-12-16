МОН радить навчати учнів початкової школи очно

МОН радить навчати учнів початкової школи очно
Освітній процес у початковій школі бажано здійснювати в очній формі, враховуючи необхідність соціалізації дітей.

Про це йдеться у рекомендаціях Міністерства освіти і науки, що надіслані керівникам обласних військових адміністрацій.

У МОН нагадують, що загалом освітній процес у закладах загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році, відповідно до рішень обласних, Київської міської військових адміністрацій та засновників закладів освіти, може бути організовано за очною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням (за змішаним режимом) залежно від можливостей фонду захисних споруд у цих закладах.

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті.

Структура і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо.

Водночас освітній процес в очній формі може бути запроваджений в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу.

Також можливою є організація освітнього процесу в змішаному режимі, що поєднує очну і дистанційну форми навчання. Таке поєднання можливе для різного виду занять, наприклад, практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі, лекційні – у дистанційному.

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Теги: школа, МОН, навчання
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