На Волині п'яний водій переїхав три велосипеди та втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 16:03
За пропозицію хабаря поліцейським волинянину загрожує до чотирьох років ув’язнення.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася учора, 21 серпня, у селі Селець Ковельського району.
47-річний житель району, керуючи автомобілем Audi у селищі Турійськ, скоїв ДТП без потерпілих – переїхав три велосипеди. Водій з місця пригоди втік.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали транспортний засіб. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За непритягнення його до адміністративної відповідальності правопорушник запропонував поліцейським 4 тис. грн.
За фактом пропозиції неправомірної вигоди правоохоронцям слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння, на водія поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція ч. 1 ст. 369 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеженням чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилася учора, 21 серпня, у селі Селець Ковельського району.
47-річний житель району, керуючи автомобілем Audi у селищі Турійськ, скоїв ДТП без потерпілих – переїхав три велосипеди. Водій з місця пригоди втік.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали транспортний засіб. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За непритягнення його до адміністративної відповідальності правопорушник запропонував поліцейським 4 тис. грн.
За фактом пропозиції неправомірної вигоди правоохоронцям слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння, на водія поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Санкція ч. 1 ст. 369 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеженням чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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