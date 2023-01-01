На Волині п'яний водій переїхав три велосипеди та втік з місця аварії. ФОТО

За пропозицію хабаря поліцейським волинянину загрожує до чотирьох років ув’язнення.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилася учора, 21 серпня, у селі Селець Ковельського району.47-річний житель району, керуючи автомобілем Audi у селищі Турійськ, скоїв ДТП без потерпілих – переїхав три велосипеди. Водій з місця пригоди втік.Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали транспортний засіб. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.За непритягнення його до адміністративної відповідальності правопорушник запропонував поліцейським 4 тис. грн.За фактом пропозиції неправомірної вигоди правоохоронцям слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння, на водія поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Санкція ч. 1 ст. 369 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеженням чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.Слідство триває.