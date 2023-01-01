На Волині п'яний водій переїхав три велосипеди та втік з місця аварії. ФОТО

На Волині п'яний водій переїхав три велосипеди та втік з місця аварії. ФОТО
За пропозицію хабаря поліцейським волинянину загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася учора, 21 серпня, у селі Селець Ковельського району.

47-річний житель району, керуючи автомобілем Audi у селищі Турійськ, скоїв ДТП без потерпілих – переїхав три велосипеди. Водій з місця пригоди втік.

Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно розшукали транспортний засіб. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За непритягнення його до адміністративної відповідальності правопорушник запропонував поліцейським 4 тис. грн.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди правоохоронцям слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння, на водія поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція ч. 1 ст. 369 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеженням чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Слідство триває.
На Волині п'яний водій переїхав три велосипеди та втік з місця аварії. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, водій, поліція
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