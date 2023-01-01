«Не збираюся розділяти відповідальність»: депутат мерії Ківерців, яка уклала угоди на будівництво стадіону за 145 мільйонів, склав повноваження

Депутат Ківерцівської міської радисклав повноваження.Про це він сказав у відеозверненні 21 серпня.«У зв'язку з останніми резонансними подіями, антигромадськими, я би сказав, діями Ківерцівської міської ради, а саме керівництва міської ради, які я не розділяв, не розділяю та не можу допустити підтримку таких дій, мною прийняте рішення скласти повноваження депутата Ківерцівської міської ради», – йдеться у зверненні.Мисковець сказав, що у громаді є «більш нагальні проблеми, аніж будівництво стадіону». Найголовніше, каже, – перемога, адже «благами, про які дбає нинішня влада, не буде кому тішитися».«Я не збираюся розділяти відповідальності з керівництвом міської ради, а тому подав заяву про складення мною повноважень депутата міської ради», – додав Ігор Мисковець.Нагадаємо, сьогодні ми писали, що