«Не збираюся розділяти відповідальність»: депутат мерії Ківерців, яка уклала угоди на будівництво стадіону за 145 мільйонів, склав повноваження

«Не збираюся розділяти відповідальність»: депутат мерії Ківерців, яка уклала угоди на будівництво стадіону за 145 мільйонів, склав повноваження
Депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.

Про це він сказав у відеозверненні 21 серпня.

«У зв'язку з останніми резонансними подіями, антигромадськими, я би сказав, діями Ківерцівської міської ради, а саме керівництва міської ради, які я не розділяв, не розділяю та не можу допустити підтримку таких дій, мною прийняте рішення скласти повноваження депутата Ківерцівської міської ради», – йдеться у зверненні.

Мисковець сказав, що у громаді є «більш нагальні проблеми, аніж будівництво стадіону». Найголовніше, каже, – перемога, адже «благами, про які дбає нинішня влада, не буде кому тішитися».

«Я не збираюся розділяти відповідальності з керівництвом міської ради, а тому подав заяву про складення мною повноважень депутата міської ради», – додав Ігор Мисковець.

«Не збираюся розділяти відповідальність»: депутат мерії Ківерців, яка уклала угоди на будівництво стадіону за 145 мільйонів, склав повноваження


Нагадаємо, сьогодні ми писали, що мерія Ківерців таки уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону.

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