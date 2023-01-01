«Не збираюся розділяти відповідальність»: депутат мерії Ківерців, яка уклала угоди на будівництво стадіону за 145 мільйонів, склав повноваження
Сьогодні, 16:17
Депутат Ківерцівської міської ради Ігор Мисковець склав повноваження.
Про це він сказав у відеозверненні 21 серпня.
«У зв'язку з останніми резонансними подіями, антигромадськими, я би сказав, діями Ківерцівської міської ради, а саме керівництва міської ради, які я не розділяв, не розділяю та не можу допустити підтримку таких дій, мною прийняте рішення скласти повноваження депутата Ківерцівської міської ради», – йдеться у зверненні.
Мисковець сказав, що у громаді є «більш нагальні проблеми, аніж будівництво стадіону». Найголовніше, каже, – перемога, адже «благами, про які дбає нинішня влада, не буде кому тішитися».
«Я не збираюся розділяти відповідальності з керівництвом міської ради, а тому подав заяву про складення мною повноважень депутата міської ради», – додав Ігор Мисковець.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що мерія Ківерців таки уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону.
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Про це він сказав у відеозверненні 21 серпня.
«У зв'язку з останніми резонансними подіями, антигромадськими, я би сказав, діями Ківерцівської міської ради, а саме керівництва міської ради, які я не розділяв, не розділяю та не можу допустити підтримку таких дій, мною прийняте рішення скласти повноваження депутата Ківерцівської міської ради», – йдеться у зверненні.
Мисковець сказав, що у громаді є «більш нагальні проблеми, аніж будівництво стадіону». Найголовніше, каже, – перемога, адже «благами, про які дбає нинішня влада, не буде кому тішитися».
«Я не збираюся розділяти відповідальності з керівництвом міської ради, а тому подав заяву про складення мною повноважень депутата міської ради», – додав Ігор Мисковець.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що мерія Ківерців таки уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону.
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«Не збираюся розділяти відповідальність»: депутат мерії Ківерців, яка уклала угоди на будівництво стадіону за 145 мільйонів, склав повноваження
Сьогодні, 16:17
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