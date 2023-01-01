Справу судді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця, передали до суду

Справу судді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця, передали до суду
Справу судді Олексія Тандира, який у стані сп’яніння на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, передали до суду, повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР інформують, що за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких – судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновки судових експертиз підтвердили вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтвердили також висновки інших експертиз (у бюро не уточнюють яких саме)», – йдеться у повідомленні.

За даними бюро, за результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

На початку серпня працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно Олексія Тандира.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Тандир підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

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Теги: Тандир, смерть, суд, нацгвардієць, ДТП
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