Мерія Ківерців таки уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону

Мерія Ківерців таки уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону
«Будівельна корпорація «РСГ» виграла спір в АМКУ та примусила мерію міста Ківерці (Волинська обл) 14 серпня укласти з нею угоди на будівництво стадіону на 145,04 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро», пише ресурс «Наші гроші».

В червні Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради оголосив дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок. В обох випадках на відкритих торгах з результатом 72,57 млн грн та 72,58 млн грн перемогла «Будівельна корпорація «РСГ».

Мер міста Олександр Ковальчук повідомив, що хоче перетворити Ківерці на «спортивну столицю області», порівнюючи своє місто з населенням у 14 тисяч та Луцьк. Для цього він планує знести старий стадіон, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.

Такі великі витрати на об’єкти, не пов’язані з обороною у розпал війни з росією, викликали суспільне обурення. На 145 млн грн можна купили більше 6 тисяч FPV-дронів, кожен з яких може вбити російського солдата, або нанести удар по ворожій техніці.

На це мер Ківерців відповів, що «військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас».

Після цих скандальних висловлювань Національна поліція прислала в мерію листа про те, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Відтак замовник відмінив торги на стадії, коли вже були подані пропозиції учасників.

Компанія «РСГ» вирішила, що відміна тендерів порушує її права та поскаржилась в Антимонопольний комітет. Тендерна Комісія погодилась з тим, що відсутність вимоги про антикорупційну програму та уповноваженого у учасника не є підставою для відміни торгів. Згідно закону такими підставами є:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;

3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;

4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

На основі цього рішення АМКУ Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з «Будівельною корпорацією «РСГ» на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.

По одній з цих закупівель була дешевша пропозиція від ТОВ «Стиль-Декор», яке пропонувало виконати роботи по футбольному полю за 63 млн грн, тобто на 9 млн грн дешевше від майбутнього переможця. Однак замовник відхилив її через відсутність низки документів у пропозиції.

Власником ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» є Роман Павелчак з Івано-Франківської області. Раніше фірма була прописана у Львові, але перед самим тендером перереєструвалась у Ківерцях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Волині міськрада купила трактори на понад 10 мільйонів: підозрюють розкрадання.

Головне зображення – «Конкурент»

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Теги: Ківерці, стадіон, скандал
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