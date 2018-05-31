Мерія Ківерців таки уклала угоди на 145 мільйонів для будівництва стадіону





Про це повідомляється в системі «Прозорро», пише ресурс



В червні Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради оголосив дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок. В обох випадках на відкритих торгах з результатом 72,57 млн грн та 72,58 млн грн перемогла «Будівельна корпорація «РСГ».



Мер міста Олександр Ковальчук повідомив, що хоче перетворити Ківерці на «спортивну столицю області», порівнюючи своє місто з населенням у 14 тисяч та Луцьк. Для цього він планує знести старий стадіон, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.



Такі великі витрати на об’єкти, не пов’язані з обороною у розпал війни з росією, викликали суспільне обурення. На 145 млн грн можна купили більше 6 тисяч FPV-дронів, кожен з яких може вбити російського солдата, або нанести удар по ворожій техніці.



На це мер Ківерців відповів, що «військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас».



Після цих скандальних висловлювань Національна поліція прислала в мерію листа про те, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Відтак замовник відмінив торги на стадії, коли вже були подані пропозиції учасників.



Компанія «РСГ» вирішила, що відміна тендерів порушує її права та поскаржилась в Антимонопольний комітет. Тендерна Комісія погодилась з тим, що відсутність вимоги про антикорупційну програму та уповноваженого у учасника не є підставою для відміни торгів. Згідно закону такими підставами є:



1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;



2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;



3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;



4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.



На основі цього рішення АМКУ Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з «Будівельною корпорацією «РСГ» на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.



По одній з цих закупівель була дешевша пропозиція від ТОВ «Стиль-Декор», яке пропонувало виконати роботи по футбольному полю за 63 млн грн, тобто на 9 млн грн дешевше від майбутнього переможця. Однак замовник відхилив її через відсутність низки документів у пропозиції.



Власником ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» є Роман Павелчак з Івано-Франківської області. Раніше фірма була прописана у Львові, але перед самим тендером перереєструвалась у Ківерцях.



Нагадаємо, раніше ми писали, що на Волині міськрада купила трактори на понад 10 мільйонів: підозрюють розкрадання.



Головне зображення – «Конкурент»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Будівельна корпорація «РСГ» виграла спір в АМКУ та примусила мерію міста Ківерці (Волинська обл) 14 серпня укласти з нею угоди на будівництво стадіону на 145,04 млн грн.Про це повідомляється в системі «Прозорро», пише ресурс «Наші гроші» В червні Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради оголосив дві закупівлі на ремонт футбольного поля і бігових доріжок. В обох випадках на відкритих торгах з результатом 72,57 млн грн та 72,58 млн грн перемогла «Будівельна корпорація «РСГ».Мер містаповідомив, що хоче перетворити Ківерці на «спортивну столицю області», порівнюючи своє місто з населенням у 14 тисяч та Луцьк. Для цього він планує знести старий стадіон, а замість нього побудувати новий, зі штучним полем та новим освітленням.Такі великі витрати на об’єкти, не пов’язані з обороною у розпал війни з росією, викликали суспільне обурення. На 145 млн грн можна купили більше 6 тисяч FPV-дронів, кожен з яких може вбити російського солдата, або нанести удар по ворожій техніці.На це мер Ківерців відповів, що «військовослужбовці з 50, 51, 53 батальйонів поки допомоги не потребують, адже забезпечені усім необхідним. А коли захисники повертатимуться з фронту, то мають бачити, що влада не протирає штани, а щось робить, і військові не дарма захищають нас».Після цих скандальних висловлювань Національна поліція прислала в мерію листа про те, що замовник у тендерній документації не встановив вимогу про надання антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми від учасника. Відтак замовник відмінив торги на стадії, коли вже були подані пропозиції учасників.Компанія «РСГ» вирішила, що відміна тендерів порушує її права та поскаржилась в Антимонопольний комітет. Тендерна Комісія погодилась з тим, що відсутність вимоги про антикорупційну програму та уповноваженого у учасника не є підставою для відміни торгів. Згідно закону такими підставами є:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.На основі цього рішення АМКУ Гуманітарний відділ Ківерцівської міськради 14 серпня уклав дві угоди з «Будівельною корпорацією «РСГ» на будівництво стадіону вартістю понад 145 млн грн.По одній з цих закупівель була дешевша пропозиція від ТОВ «Стиль-Декор», яке пропонувало виконати роботи по футбольному полю за 63 млн грн, тобто на 9 млн грн дешевше від майбутнього переможця. Однак замовник відхилив її через відсутність низки документів у пропозиції.Власником ТОВ «Будівельна корпорація «РСГ» єз Івано-Франківської області. Раніше фірма була прописана у Львові, але перед самим тендером перереєструвалась у Ківерцях.Нагадаємо, раніше ми писали, що

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