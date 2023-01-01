На Волині у ДТП постраждала 12-річна дівчинка

На Волині у ДТП постраждала 12-річна дівчинка
Учора, 20 серпня, по вулиці Окружній у Липинах зіткнулися Opel Zafira та Ford.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом Opel Zafira перебував 38-річний житель Луцького району. Водій допустив зіткнення із автомобілем Ford, під керуванням 33-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку. Водій Ford перебував у стані сп’яніння.

Внаслідок ДТП постраждала 12-річна пасажирка автомобіля Opel, її госпіталізували.
На Волині у ДТП постраждала 12-річна дівчинка



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Теги: Волинь, ДТП, дівчинка
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