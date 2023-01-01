На Волині у ДТП постраждала 12-річна дівчинка
Сьогодні, 10:23
Учора, 20 серпня, по вулиці Окружній у Липинах зіткнулися Opel Zafira та Ford.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом Opel Zafira перебував 38-річний житель Луцького району. Водій допустив зіткнення із автомобілем Ford, під керуванням 33-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку. Водій Ford перебував у стані сп’яніння.
Внаслідок ДТП постраждала 12-річна пасажирка автомобіля Opel, її госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом Opel Zafira перебував 38-річний житель Луцького району. Водій допустив зіткнення із автомобілем Ford, під керуванням 33-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку. Водій Ford перебував у стані сп’яніння.
Внаслідок ДТП постраждала 12-річна пасажирка автомобіля Opel, її госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у ДТП постраждала 12-річна дівчинка
Сьогодні, 10:23
Волинський прикордонник повернувся з фронту додому: у мережі з'явилося щемливе відео
Сьогодні, 10:02
Медіа