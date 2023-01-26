Загиблому воїну з Волині Володимиру Шоцькому просять присвоїти звання Героя України

Загиблому воїну з Волині Володимиру Шоцькому просять присвоїти звання Героя України
Загиблому воїну з Волині Володимиру Шоцькому просять присвоїти звання Героя України.

Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.

"Прошу вас розглянути петицію про присвоєння почесного звання Героя України ( посмертно) військовослужбовцю Шоцькому Володимиру Сергійовичу, 07.06.1996 року народження, який народився в селі Звиняче.

26.01.2023 року був призваний до лав ЗСУ.

Не дивлячись на відсутність військового досвіду, не зміг залишитись осторонь страшних подій в рідні країні, прийняв правильне рішення, справжнього чоловіка вступив до Збройних сил України.

Пройшовши навчання, приступив до виконання військового обов‘язку у складі частини 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини, А 4447 в районі н.п. Мала Токмачка Запорізької області.

В цей день його відправили на бойове завдання, з якого він не повернувся.

Під час виконання бойового завдання близько 3:00 8 червня потрапив під артилерійський обстріл, навідник отримав поранення несумісні з життям.

Ризикуючи собою, врятував життя своїм побратимам.

Для когось він залишиться в пам‘яті коханим чоловіком, турботливим батьком, люблячим сином, хорошим братом, надійним другом, та просто хорошою людиною", - йдеться у тексті петиції.

Підписати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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