В Україні тепер можна забронювати номерні знаки: скільки це коштує





Скільки часу займає процедура та чи дійсно вона коштує 360 гривень, з посиланням на сюжет 12 каналу пише



З 7 серпня в Україні номерний знак можна забронювати онлайн. Раніше водії могли просто переглянути список вільних номерів. Зараз же можна закріпити номер за собою навіть удома з комп'ютера.



«Будь-які комбінації цифр, які знаходяться в сервісному центрі, громадяни через електронний кабінет водія можуть замовити на номерний знак», – розповідає заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Волинської області розповідає Сергій Томчук.







Аби забронювати знак, потрібно зайти на сайт головного сервісного центру МВС, далі натискаєте кнопку «кабінет водія» і авторизуєтесь за допомогою електронного підпису або ж банку, карткою якого ви користуєтесь. Потім обираєте мої послуги, бронювання, область, конкретний сервісний центр, контактні дані і, звісно ж, комбінацію майбутнього номерного знаку.



«Ця послуга коштує 360 гривень. Бронювання номерного знаку діє протягом десяти діб», – повідомив Сергій Томчук.



Працівники сервісного центру рекомендують спочатку брати талон на прийом і лише після цього бронювати знак. Адже за кожну добу броні потрібно платити – 10 гривень 80 копійок.



Як виявилось, це ще далеко не всі витрати, які на вас очікують при реєстрації чи перереєстрації номерного знаку. 360 гривень ми платимо за бронювання, 120 гривень – вартість онлайн-сервісу, 200 гривень коштують адмінпослуги, 307 гривень – свідоцтво про реєстрацію, а 278 гривень 22 копійки – сам знак. Загалом 1265 гривень 22 копійки, а також оплата за зберігання. Тобто виходить досить кругленька сума.



«Коли ми заходимо і вибираємо номер, відразу оплачуються кошти за номерний знак, який ви собі забронювали. Якщо спливає десять діб, і ви не зареєстрували транспортний засіб, відповідно, ви в електронному вигляді подаєте заяву про те, щоб повернути назад кошти, і вони повертаються», – стверджує заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Волинської області.



Уся сума розбивається на два платежі: перший – при бронюванні ви відразу сплачуєте 360 гривень за комбінацію цифр і 120 гривень – за онлайн-сервіс. Все інше – на місці при реєстрації. Залежно від виду транспорту плата за знак буде різнитись. На мопед, причіп і мотоцикл буде дешевше. Вся процедура у сервісному центрі, обіцяють, займе не так багато часу – 20 хвилин.



Бронювання діє на всі знаки, включно з дорогими, які коштують від 4800 гривень і аж до 36 тисяч гривень. Якщо ви завчасно визначилися з бажаним номерним знаком, а в сервісному центрі, куди ви звернулися, його немає – це не проблема. Ви можете зареєструвати авто в будь-якому іншому, значення це не має.



До слова, з початку нововведення на Волині таку послугу замовило тільки три людини. Одна з них хоче мати на машині чотири сімки і готова заплатити за це 36 тисяч гривень.

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