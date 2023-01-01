Пункти пропуску на Волині дозволяють рух автобусів лише за попереднім записом





Про це повідомляє



Із 21 серпня рух автобусів регулярних та нерегулярних рейсів можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.через такі пункти пропуску:



• Краківець – Корчова (Львівська область)

• Шегині – Медика (Львівська область)

• Порубне – Сірет (Чернівецька область)

• Мамалига – Крива (Чернівецька область)

• Ягодин – Дорогуськ (Волинська область) – лише регулярні рейси

• Устилуг – Зосин (Волинська область)



Зауважують, що графік руху автобусів залишається незмінним.



Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.



В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.



Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:



• на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;

• обрати "Автобус" та натиснути «Стати в чергу»;

• обрати пункт пропуску;

• заповнити дані водія, дані автобуса;

• перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».



Важливо, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пасажирські автобуси рухаються за записом в електронній черзі тепер в 6 пунктах пропуску. Зокрема – на Волині.Про це повідомляє Укртрансбезпека Із 21 серпня рух автобусів регулярних та нерегулярних рейсів можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.через такі пункти пропуску:• Краківець – Корчова (Львівська область)• Шегині – Медика (Львівська область)• Порубне – Сірет (Чернівецька область)• Мамалига – Крива (Чернівецька область)• Ягодин – Дорогуськ (Волинська область) – лише регулярні рейси• Устилуг – Зосин (Волинська область)Зауважують, щоПасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:• на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;• обрати "Автобус" та натиснути «Стати в чергу»;• обрати пункт пропуску;• заповнити дані водія, дані автобуса;• перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».Важливо, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.

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