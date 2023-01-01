Пункти пропуску на Волині дозволяють рух автобусів лише за попереднім записом
Сьогодні, 15:00
Пасажирські автобуси рухаються за записом в електронній черзі тепер в 6 пунктах пропуску. Зокрема – на Волині.
Про це повідомляє Укртрансбезпека.
Із 21 серпня рух автобусів регулярних та нерегулярних рейсів можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.через такі пункти пропуску:
• Краківець – Корчова (Львівська область)
• Шегині – Медика (Львівська область)
• Порубне – Сірет (Чернівецька область)
• Мамалига – Крива (Чернівецька область)
• Ягодин – Дорогуськ (Волинська область) – лише регулярні рейси
• Устилуг – Зосин (Волинська область)
Зауважують, що графік руху автобусів залишається незмінним.
Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.
В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.
Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:
• на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;
• обрати "Автобус" та натиснути «Стати в чергу»;
• обрати пункт пропуску;
• заповнити дані водія, дані автобуса;
• перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».
Важливо, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.
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Про це повідомляє Укртрансбезпека.
Із 21 серпня рух автобусів регулярних та нерегулярних рейсів можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.через такі пункти пропуску:
• Краківець – Корчова (Львівська область)
• Шегині – Медика (Львівська область)
• Порубне – Сірет (Чернівецька область)
• Мамалига – Крива (Чернівецька область)
• Ягодин – Дорогуськ (Волинська область) – лише регулярні рейси
• Устилуг – Зосин (Волинська область)
Зауважують, що графік руху автобусів залишається незмінним.
Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.
В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.
Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:
• на сайті echerha.gov.ua натиснути «Стати в чергу»;
• обрати "Автобус" та натиснути «Стати в чергу»;
• обрати пункт пропуску;
• заповнити дані водія, дані автобуса;
• перевірити всі внесені дані та натиснути «Стати в чергу».
Важливо, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.
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