У Міноборони заявили про успіх на Запорізькому напрямку біля Роботиного і Малої Токмачки





Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр



"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області", – зазначила вона.



За даними Маляр, східніше від Роботиного російські війська намагалися повернути втрачені позиції, але безуспішно. У населеному пункті нині триває планова бойова робота.



На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.



Загарбники продовжують обстрілювати позиції українських військ і цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях. Для цього ворог активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України здобули успіх у районах Роботиного і Малої Токмачки Запорізької області.Про це заступниця міністра оборони повідомила в Телеграмі."Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області", – зазначила вона.За даними Маляр, східніше від Роботиного російські війська намагалися повернути втрачені позиції, але безуспішно. У населеному пункті нині триває планова бойова робота.На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.Загарбники продовжують обстрілювати позиції українських військ і цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях. Для цього ворог активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет".

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