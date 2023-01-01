У Міноборони заявили про успіх на Запорізькому напрямку біля Роботиного і Малої Токмачки

У Міноборони заявили про успіх на Запорізькому напрямку біля Роботиного і Малої Токмачки
Сили оборони України здобули успіх у районах Роботиного і Малої Токмачки Запорізької області.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області", – зазначила вона.

За даними Маляр, східніше від Роботиного російські війська намагалися повернути втрачені позиції, але безуспішно. У населеному пункті нині триває планова бойова робота.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.

Загарбники продовжують обстрілювати позиції українських військ і цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях. Для цього ворог активно застосовує баражуючі боєприпаси "Ланцет".


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Теги: Росія, Україна, війна
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