У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Зокрема, о 20:28 минулої доби працівники групи рятувальних робіт прибули за викликом на проспект Соборності у Луцьку.



За зачиненими дверима в одній з квартир літня жінка потребувала медичної допомоги. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері й надали доступ до потерпілої медикам.



Після медичного огляду рятувальники разом з поліцейськими доправили жінку до карети швидкої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби волинські рятувальники 6 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, о 20:28 минулої доби працівники групи рятувальних робіт прибули за викликом на проспект Соборності у Луцьку.За зачиненими дверима в одній з квартир літня жінка потребувала медичної допомоги. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері й надали доступ до потерпілої медикам.Після медичного огляду рятувальники разом з поліцейськими доправили жінку до карети швидкої допомоги.

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