У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі
Сьогодні, 12:30
Минулої доби волинські рятувальники 6 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, о 20:28 минулої доби працівники групи рятувальних робіт прибули за викликом на проспект Соборності у Луцьку.
За зачиненими дверима в одній з квартир літня жінка потребувала медичної допомоги. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері й надали доступ до потерпілої медикам.
Після медичного огляду рятувальники разом з поліцейськими доправили жінку до карети швидкої допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, о 20:28 минулої доби працівники групи рятувальних робіт прибули за викликом на проспект Соборності у Луцьку.
За зачиненими дверима в одній з квартир літня жінка потребувала медичної допомоги. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері й надали доступ до потерпілої медикам.
Після медичного огляду рятувальники разом з поліцейськими доправили жінку до карети швидкої допомоги.
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