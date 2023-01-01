У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі

У Луцьку рятувальники допомогли жінці, яка опинилась у зачиненій квартирі
Минулої доби волинські рятувальники 6 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема, о 20:28 минулої доби працівники групи рятувальних робіт прибули за викликом на проспект Соборності у Луцьку.

За зачиненими дверима в одній з квартир літня жінка потребувала медичної допомоги. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили вхідні двері й надали доступ до потерпілої медикам.

Після медичного огляду рятувальники разом з поліцейськими доправили жінку до карети швидкої допомоги.

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Теги: Луцьк, квартира, жінка, рятувальники
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