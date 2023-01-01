Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань, – Зеленський

Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів після навчань, – Зеленський
Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів після тренування наших пілотів та інженерів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні робимо ще один крок для посилення повітряного щита України», — наголосив український глава держави.

Як зазначив президент, про літаки він домовився з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він зауважив, що це «лише початок».

«Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів якомога далі від українських міст і сіл», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською та командою прибули до Нідерландів.

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Теги: Росія, Україна, війна, літаки
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