Для переваги в небі Україні потрібно близько 130 винищувачів, – Повітряні сили





Про це Юрій Ігнат.



"128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки - така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ", - сказав речник.



За словами Ігната, якщо Україні передадуть 42 винищувачі, це – приблизно чотири авіаційні бригади. «Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника зокрема», – пояснив Ігнат.



Як раніше повідомлялось, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили про рішення передати Україні винищувачі F-16. Українські пілоти та інженери уже розпочали навчатися використовувати ці літаки. Данія розраховує передати перші F-16 Україні ближче до Нового року. Українські воїни отримають 42 бойові літаки.

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