Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня
Завтра, 22 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Утім, без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 22-27°.

За даними Sinoptik, у Луцьку буде хмарно до вечора. Опадів не прогнозують.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +27°.

Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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