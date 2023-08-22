Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 22 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність. Утім, без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 22-27°.
За даними Sinoptik, у Луцьку буде хмарно до вечора. Опадів не прогнозують.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +27°.
Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 22-27°.
За даними Sinoptik, у Луцьку буде хмарно до вечора. Опадів не прогнозують.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +15° до +27°.
Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.
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