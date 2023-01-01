У Луцьку вручили орден «За мужність» військовому Олексію Філімонову
Сьогодні, 14:00
У День Збройних сил України міський голова Ігор Поліщук вручив орден “За мужність” ІІІ ступеня сержанту Олексію Філімонову.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Вручення відбулося у Луцькій міській раді за участі заступника начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковника Олександра Фурмана.
Орден ”За мужність” ІІІ ступеня присвоєний сержанту Філімонову Олексію Володимировичу відповідно до Указу президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Також міський голова виконав ще одну приємну місію і вручив подяки військової частини А0998 членам родин військовослужбовців Вадима Пилипюка та Юрія Новосада. Подяки надійшли до очільника громади від керівництва 24-ї ОМБР імені короля Данила.
У подяках йдеться про те, що вказані військовослужбовці з честю та гідністю виконують свої військові обов’язки, мають високий рівень мотивації та користуються заслуженим авторитетом серед бойових побратимів.
“Своїм героїзмом, патріотизмом вони гідно примножують ратну славу поколінь захисників рідної землі та підтримують престиж Збройних сил України”, – зазначає командування військової частини А0998.
Подяку солдата Вадима Пилипюка отримали дружина Алла Володимирівна та мама Валентина Антонівна. Подяку єфрейтора Юрія Новосада отримала дружина Мирослава Анатоліївна.
Міський голова Ігор Поліщук привітав присутніх із Днем ЗСУ та днем Святого Миколая, побажав якнайшвидшої перемоги Україні у війні і повернення захисників додому, до своїх родин.
“Бажаю всім міцного здоров’я та оптимізму, не зважаючи на труднощі війни. Нехай покровитель нашого міста Святий Миколай завжди оберігає наших військових та благословляє їх у такий складний час”, – сказав Ігор Поліщук.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Вручення відбулося у Луцькій міській раді за участі заступника начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковника Олександра Фурмана.
Орден ”За мужність” ІІІ ступеня присвоєний сержанту Філімонову Олексію Володимировичу відповідно до Указу президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Також міський голова виконав ще одну приємну місію і вручив подяки військової частини А0998 членам родин військовослужбовців Вадима Пилипюка та Юрія Новосада. Подяки надійшли до очільника громади від керівництва 24-ї ОМБР імені короля Данила.
У подяках йдеться про те, що вказані військовослужбовці з честю та гідністю виконують свої військові обов’язки, мають високий рівень мотивації та користуються заслуженим авторитетом серед бойових побратимів.
“Своїм героїзмом, патріотизмом вони гідно примножують ратну славу поколінь захисників рідної землі та підтримують престиж Збройних сил України”, – зазначає командування військової частини А0998.
Подяку солдата Вадима Пилипюка отримали дружина Алла Володимирівна та мама Валентина Антонівна. Подяку єфрейтора Юрія Новосада отримала дружина Мирослава Анатоліївна.
Міський голова Ігор Поліщук привітав присутніх із Днем ЗСУ та днем Святого Миколая, побажав якнайшвидшої перемоги Україні у війні і повернення захисників додому, до своїх родин.
“Бажаю всім міцного здоров’я та оптимізму, не зважаючи на труднощі війни. Нехай покровитель нашого міста Святий Миколай завжди оберігає наших військових та благословляє їх у такий складний час”, – сказав Ігор Поліщук.
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