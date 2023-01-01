Копи на Волині влаштували свято для родини полеглого побратима
Сьогодні, 15:20
Волинські поліцейські привітали зі святом сім’ю загиблого на війні побратима Володимира Степашука.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП.
Сьогодні, у день Святого Миколая, поліцейські завітали у гості до сім’ї загиблого на війні з росією колеги, аби привітати зі святом та вручити подарунки.
Це свято семирічний Олег вперше святкує без батька. 30-річний Володимир Степашук загинув 13 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.
Поліцейські подарували хлопчику різноманітні іграшки, солодощі та омріяне дитяче ліжечко.
«Бажаємо тобі, Олежку, міцного здоров’я, гарного настрою, вірних друзів, здійснення мрій та щасливого дитинства під мирним небом України», - привітав хлопчика начальник відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП Сергій Назарук.
Очільник Маневицької поліції запевнив, що колеги постійно будуть підтримувати сім’ю з будь-яких питань та завжди прийдуть на допомогу.
«На жаль, ми не зможемо замінити загиблого батька та чоловіка, але можемо дарувати їм свою любов та турботу», – сказав Сергій Назарук.
Нагадаємо, Володимир Степашук – колишній начальник сектору дізнання Маневицького відділення поліції. 13 років він віддано служив українському народу, сумлінно виконував службові обов’язки, був відповідальним, щирим, користувався заслуженою повагою колег та місцевих жителів.
У лютому 2023 року став бійцем полку спеціального призначення.
Загинув як Герой - у бою, 13 вересня 2023 року, у 30-річному віці.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП.
Сьогодні, у день Святого Миколая, поліцейські завітали у гості до сім’ї загиблого на війні з росією колеги, аби привітати зі святом та вручити подарунки.
Це свято семирічний Олег вперше святкує без батька. 30-річний Володимир Степашук загинув 13 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.
Поліцейські подарували хлопчику різноманітні іграшки, солодощі та омріяне дитяче ліжечко.
«Бажаємо тобі, Олежку, міцного здоров’я, гарного настрою, вірних друзів, здійснення мрій та щасливого дитинства під мирним небом України», - привітав хлопчика начальник відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП Сергій Назарук.
Очільник Маневицької поліції запевнив, що колеги постійно будуть підтримувати сім’ю з будь-яких питань та завжди прийдуть на допомогу.
«На жаль, ми не зможемо замінити загиблого батька та чоловіка, але можемо дарувати їм свою любов та турботу», – сказав Сергій Назарук.
Нагадаємо, Володимир Степашук – колишній начальник сектору дізнання Маневицького відділення поліції. 13 років він віддано служив українському народу, сумлінно виконував службові обов’язки, був відповідальним, щирим, користувався заслуженою повагою колег та місцевих жителів.
У лютому 2023 року став бійцем полку спеціального призначення.
Загинув як Герой - у бою, 13 вересня 2023 року, у 30-річному віці.
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