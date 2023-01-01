Омбудсмен представив уповноважену з прав людини на Волині

У Луцьку із робочим візитом сьогодні, 6 грудня, перебуває омбудсмен. Він представив офіційну представницю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області –Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.Під час позачергової сесії обласної ради уповноважений ВР із прав людини звернувся до депутатів. Дмитро Лубінець окреслив основні напрямки діяльності Офісу Омбудсмана та виокремив пріоритетні з них, зазначивши, що розраховує у цих питаннях на взаємодію та допомогу місцевих органів влади. Найперше до таких він відніс захист прав військовослужбовців, ветеранів та членів родин військовополонених.«рф призупинила процес обміну полоненими, сподіваючись таким чином дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в нашій країні. Для рідних військовополонених ця тема надзвичайно чутлива. Тому я прошу вас у межах своїх повноважень надавати усіляку підтримку сім’ям військових бранців», - звернувся Уповноважений до депутатів. Він також повідомив про створення Координаційного штабу з повернення військовополонених і запевнив, що ця робота не припинятиметься.Другим важливим напрямком Дмитро Лубінець називає повернення депортованих країною-агресором дітей зокрема та захист прав неповнолітніх загалом. За його словами, в кожній області будуть відкриті центри захисту прав дітей, де окрім забезпечення юридичної, психологічної та консультативної допомоги, працюватимуть також і фахівці кримінального суду, аби проводити опитування та документувати злочини примусової депортації українських дітей.Не менш значущим є захист прав громадян, які потерпіли внаслідок збройної агресії. Йдеться найперше про внутрішньо переміщених осіб. «Якщо сьогодні з майже 5 мільйонів людей із цим статусом соціальну допомогу отримує половина, то з наступного року такі державні виплати будуть призначені лише 170 тисячам ВПО. Тому на місцях ви маєте подбати про і про житло, і про працевлаштування, і про повноцінну інтеграцію вимушених переселенців у свої громади», - зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.Серед пріоритетів омбудсмана також і захист рівних прав та свобод – національних меншин, людей з інвалідністю, протидія домашньому насильству. Особливий акцент Дмитро Лубінець зробив на дотриманні законодавства при переході релігійних громад під юрисдикцію Православної Церкви України, зазначивши, що відсутність реагування правоохоронних органів чи місцевої влади на незаконні дії московського патріархату, в тому числі і з майном, буде підставою для його втручання.Щодо захисту прав людини у місцях несвободи, то за словами Уповноваженого, на Волині здійснено 18 моніторингових візитів до таких місць та виявлено, хоч і не кричущі, та все ж порушення. Йдеться про заклади пенітенціарної системи, а також про приватні геріатричні пансіонати. Останні не значаться у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому й не контролюються ні органами соціального захисту, ні ДСНС та МВС.Окремо Дмитро Лубінець звернувся до голів громад щодо дотримання інформаційних прав громадян. Він зазначив, що є громади, які систематично ігнорують запити на публічну інформацію. «З цього приводу я отримую чимало скарг. Ми будемо на це реагувати, в тому числі і посередництвом судових подань», – пообіцяв омбудсман.Він також зазначив, що щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2023 році матиме регіональний аспект. «Буде досліджено і проаналізовано кожну область та викладено у доповіді найгірші та найкращі практики. Тож в якому аспекті буде висвітлено Волинь, залежить тільки від вас самих», - констатував Дмитро Лубінець.Голова обласної радивисловив вдячність Уповноваженому за візит на Волинь і запевнив, що депутати і керівництво обласної ради цілковито відкриті для співпраці та взаємодії з Офісом омбудсмана.Сьогодні під час сесії також представили офіційну представницю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області, нею стала Юлія Спас.