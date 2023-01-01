На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна

На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
Дубівська громада на Волині попрощалася з воїном-Героєм Юрієм Льовкіним, який загинув захищаючи Україну від московського окупанта.

Про це у фейсбуці повідомляє Ковельський деканат Волинської єпархії Православної церкви України.

Чин похорону очолив протоієрей Іван Бонис, старший декан та настоятель Свято-Юріївської парафії села Дубове у співслужінні священиків деканату.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна

Похоронили загиблого воїна на місцевому кладовищі.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна

Нагадаємо, 1 грудня загинув житель Дубівської громади, гранатометник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, солдат Юрій Олександрович Льовкін.

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Теги: загиблі, війна
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