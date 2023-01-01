На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна
Сьогодні, 15:55
Дубівська громада на Волині попрощалася з воїном-Героєм Юрієм Льовкіним, який загинув захищаючи Україну від московського окупанта.
Про це у фейсбуці повідомляє Ковельський деканат Волинської єпархії Православної церкви України.
Чин похорону очолив протоієрей Іван Бонис, старший декан та настоятель Свято-Юріївської парафії села Дубове у співслужінні священиків деканату.
Похоронили загиблого воїна на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, 1 грудня загинув житель Дубівської громади, гранатометник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, солдат Юрій Олександрович Льовкін.
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Про це у фейсбуці повідомляє Ковельський деканат Волинської єпархії Православної церкви України.
Чин похорону очолив протоієрей Іван Бонис, старший декан та настоятель Свято-Юріївської парафії села Дубове у співслужінні священиків деканату.
Похоронили загиблого воїна на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, 1 грудня загинув житель Дубівської громади, гранатометник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, солдат Юрій Олександрович Льовкін.
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