На Волині провели в останню путь Героя Юрія Льовкіна

Юрієм Льовкіним, який загинув захищаючи Україну від московського окупанта.



Про це у фейсбуці повідомляє Ковельський деканат Волинської єпархії Православної церкви України.



Чин похорону очолив протоієрей Іван Бонис, старший декан та настоятель Свято-Юріївської парафії села Дубове у співслужінні священиків деканату.



Похоронили загиблого воїна на місцевому кладовищі.



Нагадаємо, 1 грудня загинув житель Дубівської громади, гранатометник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, солдат Юрій Олександрович Льовкін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дубівська громада на Волині попрощалася з воїном-Героєм, який загинув захищаючи Україну від московського окупанта.Про це у фейсбуці повідомляє Ковельський деканат Волинської єпархії Православної церкви України.Чин похорону очолив протоієрей, старший декан та настоятель Свято-Юріївської парафії села Дубове у співслужінні священиків деканату.Похоронили загиблого воїна на місцевому кладовищі.Нагадаємо, 1 грудня, гранатометник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, солдат Юрій Олександрович Льовкін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію