Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки

Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки
Війна забрала життя волинянина Володимира Степашука. Спецпризначенця провели в останню путь сьогодні, 1 листопада.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька громада.

Сьогодні у Маневичах попрощалися з турботливим сином, люблячим чоловіком, найкращим батьком, надійним братом, вірним товаришем та побратимом, 31-річним маневичанином Володимиром Степашуком. Віддати останню шану за жертовний подвиг гідного сина України прийшли рідні, друзі, військовослужбовці, керівництво та сотні жителів громади.
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки

«Він будував плани на майбутнє, вдихав кожну мить життя, мріяв, кохав, опікувався рідними… Жив з вірою у Перемогу, і наближав її ціною власного життя...» - зазначили у громаді.
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки

Капітан поліції, відважний воїн об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» мужньо боронив рідну землю у тяжких боях з ворогом. 13 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, боєць загинув.
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки

Траурна церемонія прощання та літургія за загиблим відбулася у храмі Святих мучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії. На знак поваги та шани домовину з тілом загиблого колеги працівники поліції несли на руках. Поховали Українського Захисника з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі.
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки

Родина, друзі, колеги, побратими пам’ятатимуть його щирим, життєрадісним, усміхненим і позитивним.

«Таким він був завжди. Важко знайти слова, щоб заспокоїти біль та гіркоту втрати. Кожен загиблий воїн громади – це болюча втрата. Ми віримо, що ці втрати не даремні, бо наші Герої виборюють державність, суверенітет та територіальну цілісність, культурну спадщину, мову та право бути Українцем, і їх подвиг має бути навіки закарбований в пам'яті теперішнього та прийдешнього поколінь. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Щирі співчуття батькам, дружині, сину та усій родині. Вічна та світла пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки
Із Воїном Володимиром Степашуком волиняни прощалися навколішки

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Теги: загиблі, війна
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