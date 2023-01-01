На Херсонщині окупанти скинули дві авіабомби на дитсадок





Про це Олександр Прокудін.



"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині російські військові скинули дві авіабомби на дитсадок.Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію