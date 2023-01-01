На Херсонщині окупанти скинули дві авіабомби на дитсадок
Сьогодні, 17:50
На Херсонщині російські військові скинули дві авіабомби на дитсадок.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації.
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Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації.
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