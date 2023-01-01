На Херсонщині окупанти скинули дві авіабомби на дитсадок

На Херсонщині окупанти скинули дві авіабомби на дитсадок
На Херсонщині російські військові скинули дві авіабомби на дитсадок.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На рахунку російської армії – ще один знищений заклад освіти на Херсонщині. Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району. На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації.

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Теги: Херсонщина, авіабомби
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