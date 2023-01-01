У Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації

У Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації
Сьогодні, 1 листопада, росія атакувала центр Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Під обстрілом центральна частина міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", – йдеться в повідомленні.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула людина, ще двоє жителів міста були поранені.

"Окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє – поранені.

Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі.

Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Співчуття родині загиблої. Скорішого одужання постраждалим", - написав Прокудін.

Згодом Мрочко уточнив, що від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

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Теги: Херсон, обстріли
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Коментарі 2
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