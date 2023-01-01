У Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації
Сьогодні, 11:05
Сьогодні, 1 листопада, росія атакувала центр Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Під обстрілом центральна частина міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", – йдеться в повідомленні.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула людина, ще двоє жителів міста були поранені.
"Окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє – поранені.
Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі.
Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Співчуття родині загиблої. Скорішого одужання постраждалим", - написав Прокудін.
Згодом Мрочко уточнив, що від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Під обстрілом центральна частина міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", – йдеться в повідомленні.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула людина, ще двоє жителів міста були поранені.
"Окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє – поранені.
Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі.
Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Співчуття родині загиблої. Скорішого одужання постраждалим", - написав Прокудін.
Згодом Мрочко уточнив, що від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Трикратний Крадій Мізерних Пенсій клоун зеленський ХYЙЛО ЛАЛАЛА!!! зе-ХРЯК трикратний КРАДІЙ ПЕНСІЙ порошенко-вальцман з сYчкою гонтаревою і кулявлобом-яценюком ТРАХАНІ трикратним ЖИДІВСЬКИМ крадієм пенсій СМЕРДЯЧИМ клоуном зеленським Є жидо-ПІДОРАМИ СМЕРДЯЧИМИ ГІВНОМ ЯКІ СКОРО ПОДОХНУТЬ В СТРАШНИХ МУКАХ!!! НАМ ЦЮ зе-СВОЛОТУ НЕ ЖАЛЬ!!!
Трикратний Крадій Мізерних Пенсій клоун зеленський ХYЙЛО ЛАЛАЛА!!! зе-ХРЯК трикратний КРАДІЙ ПЕНСІЙ порошенко-вальцман з сYчкою гонтаревою і кулявлобом-яценюком ТРАХАНІ трикратним ЖИДІВСЬКИМ крадієм пенсій СМЕРДЯЧИМ клоуном зеленським Є жидо-ПІДОРАМИ СМЕРДЯЧИМИ ГІВНОМ ЯКІ СКОРО ПОДОХНУТЬ В СТРАШНИХ МУКАХ!!! НАМ ЦЮ зе-СВОЛОТУ НЕ ЖАЛЬ!!!
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
Сьогодні, 11:35
СБУ і поліція проводять обшуки у любителів «аннунаків»
Сьогодні, 11:18
У Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації
Сьогодні, 11:05
Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
Сьогодні, 10:40