У Херсоні від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації





Про це Роман Мрочко.



"Під обстрілом центральна частина міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", – йдеться в повідомленні.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула людина, ще двоє жителів міста були поранені.



"Окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє – поранені.



Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі.



Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.



Співчуття родині загиблої. Скорішого одужання постраждалим", - написав Прокудін.



Згодом Мрочко уточнив, що від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 листопада, росія атакувала центр Херсона.Про це повідомив начальник Херсонської МВА"Під обстрілом центральна частина міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць", – йдеться в повідомленні.Голова Херсонської ОВАзазначив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула людина, ще двоє жителів міста були поранені."Окупанти знову вдарили по центру Херсона. Загинула людина. Двоє – поранені.Знову довкола апокаліптичні картина: бите скло, вирвані віконні рами, понівечені оселі.Ворожа нечисть і не думає заспокоюватися. Обстріли тривають з усіх видів зброї, що у них є. Тож дбайте про себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.Співчуття родині загиблої. Скорішого одужання постраждалим", - написав Прокудін.Згодом Мрочко уточнив, що від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування - поранені, одна з них у важкому стані. Постраждалим надається уся необхідна допомога.

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