СБУ і поліція проводять обшуки у любителів «аннунаків»
Сьогодні, 11:18
Працівники СБУ та Національної поліції сьогодні, 1 листопада, проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з «Аллатри».
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах рф і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.
«Чекаємо на подробиці від СБУ», - зазначають автори каналу.
Довідково:
«АллатРа» - організація, що подекуди розглядається як окультна секта, заснована в Україні. Активність учасників проектів організації спостерігається у більшості країн світу. Відома тим, що пропагує псевдонауку і теорії змови на теми інопланетян (аннунаків) і таємних могутніх еліт, які приносять в жертву дітей. Критикується через проросійську позицію та маніпуляції.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах рф і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.
«Чекаємо на подробиці від СБУ», - зазначають автори каналу.
Довідково:
«АллатРа» - організація, що подекуди розглядається як окультна секта, заснована в Україні. Активність учасників проектів організації спостерігається у більшості країн світу. Відома тим, що пропагує псевдонауку і теорії змови на теми інопланетян (аннунаків) і таємних могутніх еліт, які приносять в жертву дітей. Критикується через проросійську позицію та маніпуляції.
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