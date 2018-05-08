СБУ і поліція проводять обшуки у любителів «аннунаків»

СБУ і поліція проводять обшуки у любителів «аннунаків»
Працівники СБУ та Національної поліції сьогодні, 1 листопада, проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів з «Аллатри».

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах рф і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.

«Чекаємо на подробиці від СБУ», - зазначають автори каналу.
СБУ і поліція проводять обшуки у любителів «аннунаків»
СБУ і поліція проводять обшуки у любителів «аннунаків»

Довідково:

«АллатРа» - організація, що подекуди розглядається як окультна секта, заснована в Україні. Активність учасників проектів організації спостерігається у більшості країн світу. Відома тим, що пропагує псевдонауку і теорії змови на теми інопланетян (аннунаків) і таємних могутніх еліт, які приносять в жертву дітей. Критикується через проросійську позицію та маніпуляції.

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Теги: обшук, СБУ
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