На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
Сьогодні, 11:35
31 жовтня на Рівненщині провели на вічний спочинок загиблого воїна Віталія Костюка з Волині. Поховали бійця в селі Свищів, де проживали батьки Героя.
Про це повідомили у Ярославицькій громаді.
"Віталій Костюк - Герой, чиє ім'я громада назавжди з шаною та вдячністю передаватиме новим поколінням.
30 жовтня жалобний кортеж з тілом воїна прибув у рідне село Воротнів. Вулицями, якими проїздила жалобна процесія, люди схилялись на коліна, останній шлях воїна додому встеляли квітами.
31 жовтня відбувся багатолюдний чин похорону Героя з усіма військовими почестями. Зійшлися всі рідні й близькі, друзі, односельці", - йдеться в повідомленні.
Заупокійне Богослужіння відбулось у Свято-Михайлівському храмі с. Свищів на Рівненщині.
З військовими почестями Віталія поховали на сільському кладовищі.
Дружині Ірині передали національний прапор України, яким була вкрита його труна упродовж всього чину похорону.
"Віталій зробив свій героїчний внесок у збереження української держави і залишиться у нашій пам'яті назавжди. Неймовірну ціну платять наші відважні Захисники. Вдячно цінуємо. Без права на забуття!" - наголосили у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ярославицькій громаді.
"Віталій Костюк - Герой, чиє ім'я громада назавжди з шаною та вдячністю передаватиме новим поколінням.
30 жовтня жалобний кортеж з тілом воїна прибув у рідне село Воротнів. Вулицями, якими проїздила жалобна процесія, люди схилялись на коліна, останній шлях воїна додому встеляли квітами.
31 жовтня відбувся багатолюдний чин похорону Героя з усіма військовими почестями. Зійшлися всі рідні й близькі, друзі, односельці", - йдеться в повідомленні.
Заупокійне Богослужіння відбулось у Свято-Михайлівському храмі с. Свищів на Рівненщині.
З військовими почестями Віталія поховали на сільському кладовищі.
Дружині Ірині передали національний прапор України, яким була вкрита його труна упродовж всього чину похорону.
"Віталій зробив свій героїчний внесок у збереження української держави і залишиться у нашій пам'яті назавжди. Неймовірну ціну платять наші відважні Захисники. Вдячно цінуємо. Без права на забуття!" - наголосили у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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