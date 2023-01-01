На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком

На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
31 жовтня на Рівненщині провели на вічний спочинок загиблого воїна Віталія Костюка з Волині. Поховали бійця в селі Свищів, де проживали батьки Героя.

Про це повідомили у Ярославицькій громаді.

"Віталій Костюк - Герой, чиє ім'я громада назавжди з шаною та вдячністю передаватиме новим поколінням.

30 жовтня жалобний кортеж з тілом воїна прибув у рідне село Воротнів. Вулицями, якими проїздила жалобна процесія, люди схилялись на коліна, останній шлях воїна додому встеляли квітами.

31 жовтня відбувся багатолюдний чин похорону Героя з усіма військовими почестями. Зійшлися всі рідні й близькі, друзі, односельці", - йдеться в повідомленні.

Заупокійне Богослужіння відбулось у Свято-Михайлівському храмі с. Свищів на Рівненщині.

З військовими почестями Віталія поховали на сільському кладовищі.

Дружині Ірині передали національний прапор України, яким була вкрита його труна упродовж всього чину похорону.

"Віталій зробив свій героїчний внесок у збереження української держави і залишиться у нашій пам'яті назавжди. Неймовірну ціну платять наші відважні Захисники. Вдячно цінуємо. Без права на забуття!" - наголосили у громаді.
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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