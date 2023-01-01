На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком

Віталія Костюка з Волині. Поховали бійця в селі Свищів, де проживали батьки Героя.



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"Віталій Костюк - Герой, чиє ім'я громада назавжди з шаною та вдячністю передаватиме новим поколінням.



30 жовтня жалобний кортеж з тілом воїна прибув у рідне село Воротнів. Вулицями, якими проїздила жалобна процесія, люди схилялись на коліна, останній шлях воїна додому встеляли квітами.



31 жовтня відбувся багатолюдний чин похорону Героя з усіма військовими почестями. Зійшлися всі рідні й близькі, друзі, односельці", - йдеться в повідомленні.



Заупокійне Богослужіння відбулось у Свято-Михайлівському храмі с. Свищів на Рівненщині.



З військовими почестями Віталія поховали на сільському кладовищі.



Дружині Ірині передали національний прапор України, яким була вкрита його труна упродовж всього чину похорону.



"Віталій зробив свій героїчний внесок у збереження української держави і залишиться у нашій пам'яті назавжди. Неймовірну ціну платять наші відважні Захисники. Вдячно цінуємо. Без права на забуття!" - наголосили у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31 жовтня на Рівненщині провели на вічний спочинок загиблого воїназ Волині. Поховали бійця в селі Свищів, де проживали батьки Героя.Про це повідомили у Ярославицькій громаді."Віталій Костюк - Герой, чиє ім'я громада назавжди з шаною та вдячністю передаватиме новим поколінням.30 жовтня жалобний кортеж з тілом воїна прибув у рідне село Воротнів. Вулицями, якими проїздила жалобна процесія, люди схилялись на коліна, останній шлях воїна додому встеляли квітами.31 жовтня відбувся багатолюдний чин похорону Героя з усіма військовими почестями. Зійшлися всі рідні й близькі, друзі, односельці", - йдеться в повідомленні.Заупокійне Богослужіння відбулось у Свято-Михайлівському храмі с. Свищів на Рівненщині.З військовими почестями Віталія поховали на сільському кладовищі.Дружиніпередали національний прапор України, яким була вкрита його труна упродовж всього чину похорону."Віталій зробив свій героїчний внесок у збереження української держави і залишиться у нашій пам'яті назавжди. Неймовірну ціну платять наші відважні Захисники. Вдячно цінуємо. Без права на забуття!" - наголосили у громаді.

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