Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Миколи Мороза

Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Миколи Мороза
У боях із російськими загарбниками зупинилося серце Героя з Волині Миколи Мороза.

Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська громада.

У районі Оріхово-Василівки на Донеччині, захищаючи Україну, загинув житель села Ставки Мороз Микола Микитович (19.05.1977 р.н.). Життя Героя обірвалося 29 жовтня 2023 року.

«Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує триденну жалобу (1 листопада – 3 листопада) з приводу важкої втрати... Слава Україні! Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.

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Теги: загиблі, війна
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