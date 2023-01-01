Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Миколи Мороза

Миколи Мороза.



Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська громада.



У районі Оріхово-Василівки на Донеччині, захищаючи Україну, загинув житель села Ставки Мороз Микола Микитович (19.05.1977 р.н.). Життя Героя обірвалося 29 жовтня 2023 року.



«Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує триденну жалобу (1 листопада – 3 листопада) з приводу важкої втрати... Слава Україні! Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками зупинилося серце Героя з ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Оваднівська громада.У районі Оріхово-Василівки на Донеччині, захищаючи Україну, загинув житель села Ставки Мороз Микола Микитович (19.05.1977 р.н.). Життя Героя обірвалося 29 жовтня 2023 року.«Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує триденну жалобу (1 листопада – 3 листопада) з приводу важкої втрати... Слава Україні! Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця ззахисника України, волинянина

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