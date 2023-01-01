Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Миколи Мороза
Сьогодні, 12:04
У боях із російськими загарбниками зупинилося серце Героя з Волині Миколи Мороза.
Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська громада.
У районі Оріхово-Василівки на Донеччині, захищаючи Україну, загинув житель села Ставки Мороз Микола Микитович (19.05.1977 р.н.). Життя Героя обірвалося 29 жовтня 2023 року.
«Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує триденну жалобу (1 листопада – 3 листопада) з приводу важкої втрати... Слава Україні! Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська громада.
У районі Оріхово-Василівки на Донеччині, захищаючи Україну, загинув житель села Ставки Мороз Микола Микитович (19.05.1977 р.н.). Життя Героя обірвалося 29 жовтня 2023 року.
«Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя та оголошує триденну жалобу (1 листопада – 3 листопада) з приводу важкої втрати... Слава Україні! Слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, виповнюється річниця з дня загибелі захисника України, волинянина Тараса Меліса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин виборов «срібло» на Всесвітніх іграх єдиноборств
Сьогодні, 12:11
Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Миколи Мороза
Сьогодні, 12:04
Спомин про Героя. Рік тому поліг волинянин Тарас Меліс
Сьогодні, 11:43
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
Сьогодні, 11:35