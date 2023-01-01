Волинянин виборов «срібло» на Всесвітніх іграх єдиноборств

Юрій Зубчук здобув срібну медаль в останній день Всесвітніх ігор єдиноборств.



Про це у фейсбуці повідомляє департамент культури, молоді та спорту Волинської ОВА.



Загалом в останній день змагань на Всесвітніх іграх єдиноборств українці здобули 2 срібних і 2 бронзових медалі.



Зокрема ковельчанин Юрій Зубчук (до 85 кг, розділ «комба»), на превеликий жаль, травмувався у півфіналі, тож не зміг поборотися за звання чемпіона і здобув срібну нагороду.



Тренує атлета Віталій Тимофєєв.



Нагадаємо, юна тенісистка з Нововолинська виборола золоту медаль на чемпіонаті у Києві.



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