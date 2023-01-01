Під приціл луцьких тероборонівців потрапила автівка окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
Луцькі тероборонівці знищили на сході автівку окупантів.
Про це повідомили у телеграм-каналі 100-ї бригади територіальної оборони Волинської області.
"Підрозділ ударних безпілотників 53 окремого батальйону 100-ої обр ТрО продовжує знищувати техніку та особовий склад ворога!
Цього разу під приціл луцьких тероборонівців потрапила орківська «буханка» (УАЗ СГР).
Після першого влучення автівка зупинилася, а водій одержав сильну контузію. А ось друге влучання призвело вже до ефектної «бавовни»!
Далі неодмінно буде – спекотно, пекельно, бавовняно!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у вересні Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом.
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Про це повідомили у телеграм-каналі 100-ї бригади територіальної оборони Волинської області.
"Підрозділ ударних безпілотників 53 окремого батальйону 100-ої обр ТрО продовжує знищувати техніку та особовий склад ворога!
Цього разу під приціл луцьких тероборонівців потрапила орківська «буханка» (УАЗ СГР).
Після першого влучення автівка зупинилася, а водій одержав сильну контузію. А ось друге влучання призвело вже до ефектної «бавовни»!
Далі неодмінно буде – спекотно, пекельно, бавовняно!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у вересні Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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