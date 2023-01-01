Під приціл луцьких тероборонівців потрапила автівка окупантів. ВІДЕО





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"Підрозділ ударних безпілотників 53 окремого батальйону 100-ої обр ТрО продовжує знищувати техніку та особовий склад ворога!



Цього разу під приціл луцьких тероборонівців потрапила орківська «буханка» (УАЗ СГР).



Після першого влучення автівка зупинилася, а водій одержав сильну контузію. А ось друге влучання призвело вже до ефектної «бавовни»!



Далі неодмінно буде – спекотно, пекельно, бавовняно!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у вересні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі тероборонівці знищили на сході автівку окупантів.Про це повідомили у телеграм-каналі 100-ї бригади територіальної оборони Волинської області."Підрозділ ударних безпілотників 53 окремого батальйону 100-ої обр ТрО продовжує знищувати техніку та особовий склад ворога!Цього разу під приціл луцьких тероборонівців потрапила орківська «буханка» (УАЗ СГР).Після першого влучення автівка зупинилася, а водій одержав сильну контузію. А ось друге влучання призвело вже до ефектної «бавовни»!Далі неодмінно буде – спекотно, пекельно, бавовняно!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у вересні Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом

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