Під приціл луцьких тероборонівців потрапила автівка окупантів. ВІДЕО

Під приціл луцьких тероборонівців потрапила автівка окупантів. ВІДЕО
Луцькі тероборонівці знищили на сході автівку окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі 100-ї бригади територіальної оборони Волинської області.

"Підрозділ ударних безпілотників 53 окремого батальйону 100-ої обр ТрО продовжує знищувати техніку та особовий склад ворога!

Цього разу під приціл луцьких тероборонівців потрапила орківська «буханка» (УАЗ СГР).

Після першого влучення автівка зупинилася, а водій одержав сильну контузію. А ось друге влучання призвело вже до ефектної «бавовни»!

Далі неодмінно буде – спекотно, пекельно, бавовняно!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцькі тероборонівці, автівка, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під приціл луцьких тероборонівців потрапила автівка окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
Волинянин виборов «срібло» на Всесвітніх іграх єдиноборств
Сьогодні, 12:11
Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Миколи Мороза
Сьогодні, 12:04
Спомин про Героя. Рік тому поліг волинянин Тарас Меліс
Сьогодні, 11:43
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
СБУ та ВМС уночі вдарили ракетами по військовому аеродрому окупантів у Криму, – ЗМІ СБУ та ВМС уночі вдарили ракетами по військовому аеродрому окупантів у Криму, – ЗМІ
21 вересень, 10:30
Бійці ОЗСП «Любарт» показали, як знищили російський міномет з обслугою. ВІДЕО Бійці ОЗСП «Любарт» показали, як знищили російський міномет з обслугою. ВІДЕО
26 серпень, 19:21
Сили оборони знищили за минулу добу 340 окупантів і 20 БпЛА ворога Сили оборони знищили за минулу добу 340 окупантів і 20 БпЛА ворога
24 серпень, 09:30
Російська армія втратила за добу 480 солдатів Російська армія втратила за добу 480 солдатів
23 серпень, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під приціл луцьких тероборонівців потрапила автівка окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
 0
Волинянин виборов «срібло» на Всесвітніх іграх єдиноборств
Сьогодні, 12:11
 0
Знову втрата: війна обірвала життя волинянина Миколи Мороза
Сьогодні, 12:04
 0
Спомин про Героя. Рік тому поліг волинянин Тарас Меліс
Сьогодні, 11:43
 0
На Рівненщині попрощалися з Героєм з Волині Віталієм Костюком
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8