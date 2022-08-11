Смертельна аварія на Волині: водійка загинула, дитина – у лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок ДТП водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм загинула. Малолітню пасажирку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався.



Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 31 жовтня, близько 20:00 години на автодорозі у селі Софіївка Луцького району відбулося зіткнення двох автомобілів: Mercedes-Benz Vito та MAN.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок ДТП водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм загинула. Малолітню пасажирку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався.Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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