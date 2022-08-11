Смертельна аварія на Волині: водійка загинула, дитина – у лікарні
Сьогодні, 10:41
Учора, 31 жовтня, близько 20:00 години на автодорозі у селі Софіївка Луцького району відбулося зіткнення двох автомобілів: Mercedes-Benz Vito та MAN.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм загинула. Малолітню пасажирку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм загинула. Малолітню пасажирку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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