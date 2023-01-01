Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
Сьогодні, 10:40
Сьогодні, 1 листопада, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Степашуком.
Про це повідомили у Маневицькій громаді.
"Прощання із мужнім Захисником України Володимиром Степашуком відбудеться сьогодні, 1 листопада, о 12.00 год у храмі Святих мучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії. Поховають воїна на кладовищі у Маневичах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на російсько-українській війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув волинський правоохоронець.
Все своє життя Герой присвятив захисту людей. Із сімнадцяти років перебував у правоохоронній структурі. Капітан поліції, начальник сектору дізнання відділу, з лютого 2023 року - боєць полку спеціального призначення "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють".
У Героя вдома залишилися батьки, сестра, дружина та син.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Маневицькій громаді.
"Прощання із мужнім Захисником України Володимиром Степашуком відбудеться сьогодні, 1 листопада, о 12.00 год у храмі Святих мучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії. Поховають воїна на кладовищі у Маневичах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на російсько-українській війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув волинський правоохоронець.
Все своє життя Герой присвятив захисту людей. Із сімнадцяти років перебував у правоохоронній структурі. Капітан поліції, начальник сектору дізнання відділу, з лютого 2023 року - боєць полку спеціального призначення "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють".
У Героя вдома залишилися батьки, сестра, дружина та син.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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