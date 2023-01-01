Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком

Володимиром Степашуком.



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"Прощання із мужнім Захисником України Володимиром Степашуком відбудеться сьогодні, 1 листопада, о 12.00 год у храмі Святих мучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії. Поховають воїна на кладовищі у Маневичах", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що на російсько-українській війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України,



Все своє життя Герой присвятив захисту людей. Із сімнадцяти років перебував у правоохоронній структурі. Капітан поліції, начальник сектору дізнання відділу, з лютого 2023 року - боєць полку спеціального призначення "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють".



У Героя вдома залишилися батьки, сестра, дружина та син.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 листопада, на Волині прощатимуться з ГероємПро це повідомили у Маневицькій громаді."Прощання із мужнім Захисником України Володимиром Степашуком відбудеться сьогодні, 1 листопада, о 12.00 год у храмі Святих мучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії. Поховають воїна на кладовищі у Маневичах", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на російсько-українській війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув волинський правоохоронець Все своє життя Герой присвятив захисту людей. Із сімнадцяти років перебував у правоохоронній структурі. Капітан поліції, начальник сектору дізнання відділу, з лютого 2023 року - боєць полку спеціального призначення "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють".У Героя вдома залишилися батьки, сестра, дружина та син.

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