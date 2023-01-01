Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком

Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
Сьогодні, 1 листопада, на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Степашуком.

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

"Прощання із мужнім Захисником України Володимиром Степашуком відбудеться сьогодні, 1 листопада, о 12.00 год у храмі Святих мучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії. Поховають воїна на кладовищі у Маневичах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на російсько-українській війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув волинський правоохоронець.

Все своє життя Герой присвятив захисту людей. Із сімнадцяти років перебував у правоохоронній структурі. Капітан поліції, начальник сектору дізнання відділу, з лютого 2023 року - боєць полку спеціального призначення "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють".

У Героя вдома залишилися батьки, сестра, дружина та син.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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