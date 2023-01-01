На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру

На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру
Минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі в оселях волинян.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Увечері 31 листопада трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку в с. Мельники Шацької громади. О 22:16 горіння ліквідували рятувальники 11 ДПРЧ селища Шацьк. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

О 22:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в с. Литовеж Володимирського району – горіли хатні речі та морозильна камера в кладовій житлового будинку, полум’я поширилося на облицювання стін і перекриття. О 22:46 силами рятувальників 6 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ селища Іваничі горіння було ліквідоване.

Завдяки злагодженим діям працівників ДСНС вдалося запобігти перекиданню вогню на житлові кімнати. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання морозильної камери.

Опівночі рятувальники 21 ДПРП селища Голоби та працівники місцевої пожежної охорони села Радошин ліквідували ще одну пожежу в дерев’яному житловому будинку. Причина пожежі встановлюється.
На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру

Крім того, 31 жовтня рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків дорожньо-транспортних пригод біля с. Буцинь на Ковельщині та біля с. Мирне у Горохівській громаді.
На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру
На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, будинок, пожежа, морозильна камера
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
Сьогодні, 10:40
До депутата Дубінського знову прийшли з обшуками: перевіряють організацію незаконного виїзду
Сьогодні, 10:25
На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру
Сьогодні, 10:14
У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука
Сьогодні, 09:50
ЗСУ за добу знищили ще 680 окупантів
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
13 жовтень, 11:23
В селі на Волині загорівся приватний будинок. ФОТО В селі на Волині загорівся приватний будинок. ФОТО
07 вересень, 12:23
На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО
10 серпень, 11:05
На Волині горів житловий будинок. ФОТО На Волині горів житловий будинок. ФОТО
15 червень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна аварія на Волині: водійка загинула, дитина – у лікарні
Сьогодні, 10:41
 0
Сьогодні на Волині прощатимуться із 30-річним капітаном поліції, Героєм Володимиром Степашуком
Сьогодні, 10:40
 0
До депутата Дубінського знову прийшли з обшуками: перевіряють організацію незаконного виїзду
Сьогодні, 10:25
 0
На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру
Сьогодні, 10:14
 0
У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8