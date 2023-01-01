На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру

Минулої доби рятувальники ліквідували три пожежі в оселях волинян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Увечері 31 листопада трапилася пожежа в дерев’яному житловому будинку в с. Мельники Шацької громади. О 22:16 горіння ліквідували рятувальники 11 ДПРЧ селища Шацьк. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.О 22:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в с. Литовеж Володимирського району – горіли хатні речі та морозильна камера в кладовій житлового будинку, полум’я поширилося на облицювання стін і перекриття. О 22:46 силами рятувальників 6 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ селища Іваничі горіння було ліквідоване.Завдяки злагодженим діям працівників ДСНС вдалося запобігти перекиданню вогню на житлові кімнати. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання морозильної камери.Опівночі рятувальники 21 ДПРП селища Голоби та працівники місцевої пожежної охорони села Радошин ліквідували ще одну пожежу в дерев’яному житловому будинку. Причина пожежі встановлюється.Крім того, 31 жовтня рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків дорожньо-транспортних пригод біля с. Буцинь на Ковельщині та біля с. Мирне у Горохівській громаді.