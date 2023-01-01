ЗСУ за добу знищили ще 680 окупантів
Сьогодні, 09:40
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 301 490 (+680) осіб,
◾ танків − 5 223 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 834 (+30) од,
◾ артилерійських систем − 7 250 (+23) од,
◾ РСЗВ − 846 (+2) од,
◾ засобів ППО − 563 (+1) од,
◾ літаків − 321 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 468 (+28) од,
◾ крилатих ракет − 1 547 (+1),
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 624 (+34) од,
◾ спеціальної техніки − 1 019 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 301 490 (+680) осіб,
◾ танків − 5 223 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 834 (+30) од,
◾ артилерійських систем − 7 250 (+23) од,
◾ РСЗВ − 846 (+2) од,
◾ засобів ППО − 563 (+1) од,
◾ літаків − 321 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 468 (+28) од,
◾ крилатих ракет − 1 547 (+1),
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 624 (+34) од,
◾ спеціальної техніки − 1 019 (+3) од.
Дані уточнюються.
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