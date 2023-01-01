ЗСУ за добу знищили ще 680 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 301 490 (+680) осіб,



◾ танків − 5 223 (+12) од,



◾ бойових броньованих машин − 9 834 (+30) од,



◾ артилерійських систем − 7 250 (+23) од,



◾ РСЗВ − 846 (+2) од,



◾ засобів ППО − 563 (+1) од,



◾ літаків − 321 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 468 (+28) од,



◾ крилатих ракет − 1 547 (+1),



◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,



◾ підводних човнів − 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 624 (+34) од,



◾ спеціальної техніки − 1 019 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу − близько 301 490 (+680) осіб,◾ танків − 5 223 (+12) од,◾ бойових броньованих машин − 9 834 (+30) од,◾ артилерійських систем − 7 250 (+23) од,◾ РСЗВ − 846 (+2) од,◾ засобів ППО − 563 (+1) од,◾ літаків − 321 (+0) од,◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 468 (+28) од,◾ крилатих ракет − 1 547 (+1),◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,◾ підводних човнів − 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 624 (+34) од,◾ спеціальної техніки − 1 019 (+3) од.Дані уточнюються.

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