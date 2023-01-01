У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука
Сьогодні, 09:50
У військовому шпиталі у Києві помер захисник з Волині Юрій Ковальчук.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"На жаль, маємо сумну звістку. 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.
Висловлюю щирі співчуття сімʼї та побратимам", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"На жаль, маємо сумну звістку. 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.
Висловлюю щирі співчуття сімʼї та побратимам", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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