У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука

Юрій Ковальчук.



Про це Борис Карпус.



"На жаль, маємо сумну звістку. 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.



Висловлюю щирі співчуття сімʼї та побратимам", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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