У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука

У Київському військовому шпиталі перестало битися серце Героя з Волині Юрія Ковальчука
У військовому шпиталі у Києві помер захисник з Волині Юрій Ковальчук.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"На жаль, маємо сумну звістку. 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце нашого Захисника, уродженця Нововолинська Юрія Ковальчука, 1979 року народження.

Висловлюю щирі співчуття сімʼї та побратимам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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