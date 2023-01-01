Суд оштрафував депутата міськради на Волині за п’яну їзду

Віталія Власова оштрафували за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.



Про це повідомляє



Як йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, чоловіка за кермом Land Rover патрульні поліцейські виявили опівночі 17 червня на вулиці Брестській у Ковелі. Віталій Власов пройшов огляд у медзакладі, де лікарі підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.



На судовому засіданні чоловік провину не визнав. Він заявив, що того дня разом зі знайомими вживав алкоголь у салоні авто, але їхати нікуди не планував, оскільки додому їх мав завезти тверезий знайомий. Цю ж версію повторили двоє людей, які були в машині з обвинуваченим.



Однак, на відео з бодікамери патрульного було зафіксовано, що під час розмови з правоохоронцями Віталій Власов жодного разу не заперечив, що він їздив за кермом тієї ночі, а на запитання: «Куди їдете?» відповів: «У Ковель, п’ять хвилин як запізнюємось». Також спершу він запевнив правоохоронців, що не вживав алкоголь.



Коли ж патрульні сказали, що чоловіка відсторонено від керування, він жодного разу не згадав, що вже мав домовленість з іншим водієм, який мав його забрати.



«<Обвинувачений> жодним чином не повідомив, що він вже раніше домовився з іншим водієм і очікував його приїзду. При цьому запитав уполіцейського, чи може він забрати свій транспортний засіб зранку близько 10:00 особисто. Викладене, на переконання суду, свідчить про те, що <обвинувачений> не мав попередньої домовленості з іншим водієм, що нівелює покази свідків у цій частині», – йдеться у постанові.



Відтак суддя Тетяна Денисюк визнала Віталія Власова винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п’яне водіння) і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Також його на рік позбавили права керувати транспортом.



Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, Віталій Власов може подати апеляцію.



Нагадаємо, Ківерцівський райсуд на Волині визнав винним чоловіка, який пропонував «відкупне» працівникам поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутата Ковельської міськрадиоштрафували за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє Zaxid.net Як йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, чоловіка за кермом Land Rover патрульні поліцейські виявили опівночі 17 червня на вулиці Брестській у Ковелі. Віталій Власов пройшов огляд у медзакладі, де лікарі підтвердили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.На судовому засіданні чоловік провину не визнав. Він заявив, що того дня разом зі знайомими вживав алкоголь у салоні авто, але їхати нікуди не планував, оскільки додому їх мав завезти тверезий знайомий. Цю ж версію повторили двоє людей, які були в машині з обвинуваченим.Однак, на відео з бодікамери патрульного було зафіксовано, що під час розмови з правоохоронцями Віталій Власов жодного разу не заперечив, що він їздив за кермом тієї ночі, а на запитання: «Куди їдете?» відповів: «У Ковель, п’ять хвилин як запізнюємось». Також спершу він запевнив правоохоронців, що не вживав алкоголь.Коли ж патрульні сказали, що чоловіка відсторонено від керування, він жодного разу не згадав, що вже мав домовленість з іншим водієм, який мав його забрати.«<Обвинувачений> жодним чином не повідомив, що він вже раніше домовився з іншим водієм і очікував його приїзду. При цьому запитав уполіцейського, чи може він забрати свій транспортний засіб зранку близько 10:00 особисто. Викладене, на переконання суду, свідчить про те, що <обвинувачений> не мав попередньої домовленості з іншим водієм, що нівелює покази свідків у цій частині», – йдеться у постанові.Відтак суддявизнала Віталія Власова винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п’яне водіння) і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Також його на рік позбавили права керувати транспортом.Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, Віталій Власов може подати апеляцію.Нагадаємо, Ківерцівський райсуд на Волинічоловіка, який пропонував «відкупне» працівникам поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію