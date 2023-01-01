З 1 листопада виплати ВПО призначатимуться на сім’ю, а не для кожного члена родини окремо, – Мінреінтеграції

З 1 листопада виплати ВПО призначатимуться на сім’ю, а не для кожного члена родини окремо, – Мінреінтеграції
Виплати ВПО тепер призначатимуться на сімʼю.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

З 1 листопада поточного року змінили правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави.

"Зокрема, для оформлення виплат ВПО від сьогодні має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО", - йдеться в повідомленні.

Ці нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.


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Теги: ВПО, виплати
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