Директорка художньої школи з Волині отримала премію Кабміну

Директорка художньої школи з Волині отримала премію Кабміну
Директорці Володимирської дитячої художньої школи Катерині Юрчук присудили премію Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Володимирська міська рада.

"За національно-патріотичне виховання громадян, утвердження національної ідентичності на основі духовних цінностей українського народу, національної самобутності, підготовку молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, популяризацію серед молоді служби у Збройних Силах та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях та правоохоронних органах, розпорядженням Кабміну від 31 жовтня 2023 року Премію Кабінету Міністрів України присудили викладачу Володимирської дитячої художньої школи імені М. Рокицького Катерині Юрчук.

Вітаємо Катерину Іванівну із високим досягненням та бажаємо подальших успіхів та перемог на викладацькій ниві та мистецькому фронті!" - йдеться в повідомленні.
Директорка художньої школи з Волині отримала премію Кабміну

Нагадаємо, що вихователька з Волині отримала премію Верховної Ради.

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Теги: Володимир, художня школа, директорка, премія
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