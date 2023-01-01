Волинянку через суд зобов'язали демонтувати утеплення та прибудову з пам'ятки архітектури

Волинянку через суд зобов'язали демонтувати утеплення та прибудову з пам'ятки архітектури
Прокуратура захистила пам'ятку архітектури національного значення – поштову станцію в Копачівці.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України та зобов’язав власницю укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – пам`ятку архітектури національного значення – поштову станцію ХІХ ст. у селі Копачівка Луцького району.

Окрім того, жінка муситиме демонтувати елементи утеплення зовнішнього фасаду стіни та незаконно прибудований тамбур.

Нагадаємо, у березні 2023 року волинські медіа повідомили про те, що одна із власниць приміщення поштової станції розпочала ремонтні роботи, через які автентичний вигляд пам`ятки архітектури може бути втрачений.

Прокурори з`ясували, що охоронний договір на пам'ятку із Луцькою районною державною адміністрацією жінка не уклала і жодних дозволів на проведення робіт не має.

Втрутившись у ситуацію, прокурори домоглися зобов`язання власниці укласти охоронний договір на об`єкт культурної спадщини, яким будуть встановлені гарантії його збереження, та привести пам`ятку до стану, який існував до проведення ремонтних робіт.

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Теги: Волинь, поштова станція, пам`ятка архітектури
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