Луцький ЦНАП щотижня працюватиме у центрі реабілітації воїнів

Від сьогодні, 1 листопада, щосереди у центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку надаватимуть послуги адміністратори ЦНАПу обласного центру.Про це у фейсбуці повідомляє департамент «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради.Відтепер щотижня у середу із 09:00 до 12:00 захисники, які проходять лікування та реабілітацію у медцентрі, матимуть змогу відразу вирішити чималий перелік питань: від поновлення посвідчення водія до оформлення земельної ділянки та отримання довідки про місце реєстрації.Адміністратори матимуть мобільну валізу із доступом до потрібних реєстрів, аби надавати якомога більший спектр послуг.“Хочемо допомогти і словом, і ділом учасникам війни та їхнім рідним. Адміністратори ЦНАП прийшли до наших героїв, аби полегшити їхнє буття. Медичні працівники лікують, а ми вирішуємо життєві питання!”- зазначила директорка ЦНАПуУже сьогодні працівники ЦНАП консультували щодо реєстрації авто, оформлення нерухомості й земельної ділянки, поновлення паспорту громадянина України, реєстрації місця проживання та ін.Нагадаємо, відвідувачі ЦНАПу міста Луцька поруч із адміністраторамидля наших захисників.