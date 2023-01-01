Луцький ЦНАП щотижня працюватиме у центрі реабілітації воїнів
Сьогодні, 15:28
Від сьогодні, 1 листопада, щосереди у центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку надаватимуть послуги адміністратори ЦНАПу обласного центру.
Про це у фейсбуці повідомляє департамент «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради.
Відтепер щотижня у середу із 09:00 до 12:00 захисники, які проходять лікування та реабілітацію у медцентрі, матимуть змогу відразу вирішити чималий перелік питань: від поновлення посвідчення водія до оформлення земельної ділянки та отримання довідки про місце реєстрації.
Адміністратори матимуть мобільну валізу із доступом до потрібних реєстрів, аби надавати якомога більший спектр послуг.
“Хочемо допомогти і словом, і ділом учасникам війни та їхнім рідним. Адміністратори ЦНАП прийшли до наших героїв, аби полегшити їхнє буття. Медичні працівники лікують, а ми вирішуємо життєві питання!”- зазначила директорка ЦНАПу Лариса Карп’як.
Уже сьогодні працівники ЦНАП консультували щодо реєстрації авто, оформлення нерухомості й земельної ділянки, поновлення паспорту громадянина України, реєстрації місця проживання та ін.
Нагадаємо, відвідувачі ЦНАПу міста Луцька поруч із адміністраторами плетуть маскувальну сітку для наших захисників.
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Про це у фейсбуці повідомляє департамент «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради.
Відтепер щотижня у середу із 09:00 до 12:00 захисники, які проходять лікування та реабілітацію у медцентрі, матимуть змогу відразу вирішити чималий перелік питань: від поновлення посвідчення водія до оформлення земельної ділянки та отримання довідки про місце реєстрації.
Адміністратори матимуть мобільну валізу із доступом до потрібних реєстрів, аби надавати якомога більший спектр послуг.
“Хочемо допомогти і словом, і ділом учасникам війни та їхнім рідним. Адміністратори ЦНАП прийшли до наших героїв, аби полегшити їхнє буття. Медичні працівники лікують, а ми вирішуємо життєві питання!”- зазначила директорка ЦНАПу Лариса Карп’як.
Уже сьогодні працівники ЦНАП консультували щодо реєстрації авто, оформлення нерухомості й земельної ділянки, поновлення паспорту громадянина України, реєстрації місця проживання та ін.
Нагадаємо, відвідувачі ЦНАПу міста Луцька поруч із адміністраторами плетуть маскувальну сітку для наших захисників.
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