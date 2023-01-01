В Україні запускають національну програму з вивчення англійської мови Future Perfect

В Україні запускають національну програму з вивчення англійської мови Future Perfect
Міністерство цифрової інформації україни анонсувало новий підхід до вивчення англійської мови - старт національної програми Future Perfect.

Про це повідомили у фейсбуці Міністерства.

Програма створена, щоб популяризувати мову міжнародного спілкування в Україні, зробити її вивчення простим і доступним для кожного: як для школярів із селищ, так і для держслужбовців зі столиці.

На якому рівні українці знають англійську, видно на інфорграфіці.
В Україні запускають національну програму з вивчення англійської мови Future Perfect


"Президент озвучив конкретну мету для ВВП України – трильйонна економіка. І наша ціль – збільшити доходи країни в понад 5 разів. Для у нас мають створюватися інноваційні компанії з великою доданою вартістю, які коштуватимуть мільярди. Їх створюють люди, які швидко навчаються, отримують нові знання і навички. 56% українців хочуть підвищити рівень володіння англійською. Програма Future Perfect стане один із драйверів змін на цьому шляху. Щоб українці могли говорити зі світом спільною мовою", - наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі уже відкритий доступ до двох безоплатних інструментів, які допоможуть покращити англійську:

- Promova — це платформа та застосунок для вивчення мов з персоналізованим підходом. Завантажуйте та вивчайте нове онлайн.
- Empower — це ініціатива британських колег з Кембриджу, доступна для всіх українських університетів.

"Наша глобальна мета – посилити Україну, українців і все українське, зокрема за рахунок виходу на глобальний ринок. І англійська мова – один з необхідних для цього інструментів. Нині 49% опитаних українців не мають жодних навичок мови. Близько половини опитаних громадян можуть втрачати додаткові можливості, які можна було б використовувати як для особистісного розвитку, так і для розвитку держави", - вважає міністр освіти Оксен Лісовий.

Також Мінцифри спільно з Кабміном планують запровадити:
- єПідтримку для проходження курсів з англійської;
- вивчення англійської з дитячого садочка;
- викладання нейтів-спікерів у школах;
- безоплатне навчання, стажування, навчальні курси для вчителів;
- англійську мову як обов’язкову для кожного держслужбовця.

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