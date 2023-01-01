Мерія: якби не ремонт, то будинок панахиди в Луцьку міг розвалитися

Мерія: якби не ремонт, то будинок панахиди в Луцьку міг розвалитися
Будинок панахиди, який розташований у Луцьку на проспекті Василя Мойсея, капітально відремонтували.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Тут оновили фасад приміщення, замінили покрівлю та дерев’яні конструкції, замінили вікна, зробили нові сходи та пандус. Всередині пофарбовано стіни та стелю.

"До слова, востаннє будинок панахиди ремонтували більше десяти років тому. Тоді зробили відмостку та поклали плитку перед входом. Якби ремонтні роботи не почали вже цього року, то історична будівля могла б зруйнуватися. Адже затікав дах, пандус, у приміщенні з'являлася цвіль", - заявили у міськраді.

Як відомо, вартість ремонту Будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея в Луцьку становить 1,4 мільйона гривень.
Мерія: якби не ремонт, то будинок панахиди в Луцьку міг розвалитися
Мерія: якби не ремонт, то будинок панахиди в Луцьку міг розвалитися

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Теги: ремонт, Луцьк
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