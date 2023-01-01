Судитимуть 21-річного лучанина, який збував канабіс
Сьогодні, 14:40
Волинянин, який збував канабіс, постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем міста Луцька неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і без такої мети, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту молодиком громадянам канабісу.
Під час обшуку в оселі волинянина 30 серпня 2023 року виявлено та вилучено також канабіс та смолу канабісу.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем міста Луцька неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і без такої мети, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту молодиком громадянам канабісу.
Під час обшуку в оселі волинянина 30 серпня 2023 року виявлено та вилучено також канабіс та смолу канабісу.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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