Судитимуть 21-річного лучанина, який збував канабіс

Волинянин, який збував канабіс, постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем міста Луцька неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і без такої мети, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту молодиком громадянам канабісу.Під час обшуку в оселі волинянина 30 серпня 2023 року виявлено та вилучено також канабіс та смолу канабісу.Обвинувачений перебуває під вартою.