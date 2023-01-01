Судитимуть 21-річного лучанина, який збував канабіс

Судитимуть 21-річного лучанина, який збував канабіс
Волинянин, який збував канабіс, постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем міста Луцька неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту і без такої мети, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту молодиком громадянам канабісу.

Під час обшуку в оселі волинянина 30 серпня 2023 року виявлено та вилучено також канабіс та смолу канабісу.

Обвинувачений перебуває під вартою.

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Теги: Лучанин, канабіс, суд
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