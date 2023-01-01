Завтра «на щиті» на Волинь повернеться Герой Юрій Ковальчук
Сьогодні, 14:15
Завтра, 2 листопада, назавжди повертається в рідний Нововолинськ Герой Юрій Ковальчук.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
За його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:30.
«Коридором шани проводимо до Свято-Михайлівського храму на 15 мкрн. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив мер.
Після завершення панахиди траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Герой: 6 мкрн, буд. 3.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять Герою!» - написав Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
За його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:30.
«Коридором шани проводимо до Свято-Михайлівського храму на 15 мкрн. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив мер.
Після завершення панахиди траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Герой: 6 мкрн, буд. 3.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять Герою!» - написав Борис Карпус.
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