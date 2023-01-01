Завтра «на щиті» на Волинь повернеться Герой Юрій Ковальчук

Юрій Ковальчук.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



За його словами, скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:30.



«Коридором шани проводимо до Свято-Михайлівського храму на 15 мкрн. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив мер.



Після завершення панахиди траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Герой: 6 мкрн, буд. 3.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять Герою!» - написав Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 2 листопада, назавжди повертається в рідний Нововолинськ ГеройПро це у телеграмі повідомив міський головаЗа його словами,зустрічатимуть на вʼїзді в місто об 11:30.«Коридором шани проводимо до Свято-Михайлівського храму на 15 мкрн. О 12:00 там розпочнеться панахида та прощання», - зазначив мер.Після завершення панахиди траурний кортеж попрямує до будинку, де мешкав Герой: 6 мкрн, буд. 3.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна памʼять Герою!» - написав Борис Карпус.

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