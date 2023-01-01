Після протесту медиків на Волині перепризначили директора лікарні

Віктору Редзію продовжили контракт до січня 2025 року.



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Раніше в цьому медзакладі розгорівся скандал через незадовільний фінансовий стан і перспективу закриття відділень. Проте після протесту частина медиків передумала і прийшли просити депутатів міськради залишити багаторічного директора на посаді.



Віктор Редзій незмінно очолює Рожищенську районну лікарню з 2006 року. Черговий контракт з ним добігав кінця у жовтні. Напередодні в закладі відбулися емоційні збори колективу за участю міської влади і жителів громади. Рожищенська багатопрофільна лікарня за підсумками семи місяців 2023 року спрацювала із збитком в 13 мільйонів гривень.



Людей обурили наміри згорнути роботу двох відділень, зокрема, дитячого і пологового. Медики скаржились на несправедливий підхід до оплати праці. В залі лунали вигуки про те, що директору комунального підприємства час на вихід.



Проте, на розгляд депутатів Рожищенської міської ради знову винесли проєкт рішення про продовження контракту з Віктором Редзієм. Більше того, під приміщенням зібралася група підтримки з числа медиків. За словами Віктора Редзія його попросили залишитись на посаді ще на рік.



«Я прийняв рішення в цьому році взагалі припинити свої обов’язки. Контракт закінчився і я вирішив. Важкий рік для мене був, так як і для кожного закладу охорони здоров’я. Бо зараз на першому місці – фінанси. Колектив вирішив інакше. Я не можу колектив підставити. То я дав згоду на продовження терміну контракту ще на рік», – переконує Віктор Редзій.



Проблеми в очолюваному ним закладі керівник пояснює високою конкуренцією між закладами охорони здоровʼя і міграцією населення.



«Ці питання, що виникали, це – робочі питання. В нас збитки через певні обставини. Зокрема, через географічне положення (близькість до Луцька, – авт.) в нас велика конкуренція. Багато людей виїхало, війна. І в зв’язку з цим в нас зменшилася кількість послуг, які ми можемо надавати. Фінансовий ресурс став меншим і виникло питання: забезпечити людей достойною зарплатою», – розповідає Віктор Редзій.



Також Віктор Редзій запевнив, що наразі мови про закриття пологового і дитячого відділень в рожищенській лікарні не йдеться.



«Мова не йде про закриття. Думаємо про реорганізацію, щоб все таки ці послуги надавати. Але 3-4 пологи в тиждень не можна назвати якісною послугою. Також не йдеться зараз і про скорочення людей. Думаємо, як забезпечити працівників зарплатою», – запевнив очільник лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директору комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня»продовжили контракт до січня 2025 року.Про це пише Сила правди Раніше в цьому медзакладічерез незадовільний фінансовий стан і перспективу закриття відділень. Проте після протесту частина медиків передумала і прийшли просити депутатів міськради залишити багаторічного директора на посаді.Віктор Редзій незмінно очолює Рожищенську районну лікарню з 2006 року. Черговий контракт з ним добігав кінця у жовтні. Напередодні в закладі відбулися емоційні збори колективу за участю міської влади і жителів громади. Рожищенська багатопрофільна лікарня за підсумками семи місяців 2023 року спрацювала із збитком в 13 мільйонів гривень.Людей обурили наміри згорнути роботу двох відділень, зокрема, дитячого і пологового. Медики скаржились на несправедливий підхід до оплати праці. В залі лунали вигуки про те, що директору комунального підприємства час на вихід.Проте, на розгляд депутатів Рожищенської міської ради знову винесли проєкт рішення про продовження контракту з Віктором Редзієм. Більше того, під приміщенням зібралася група підтримки з числа медиків. За словами Віктора Редзія його попросили залишитись на посаді ще на рік.«Я прийняв рішення в цьому році взагалі припинити свої обов’язки. Контракт закінчився і я вирішив. Важкий рік для мене був, так як і для кожного закладу охорони здоров’я. Бо зараз на першому місці – фінанси. Колектив вирішив інакше. Я не можу колектив підставити. То я дав згоду на продовження терміну контракту ще на рік», – переконує Віктор Редзій.Проблеми в очолюваному ним закладі керівник пояснює високою конкуренцією між закладами охорони здоровʼя і міграцією населення.«Ці питання, що виникали, це – робочі питання. В нас збитки через певні обставини. Зокрема, через географічне положення (близькість до Луцька, – авт.) в нас велика конкуренція. Багато людей виїхало, війна. І в зв’язку з цим в нас зменшилася кількість послуг, які ми можемо надавати. Фінансовий ресурс став меншим і виникло питання: забезпечити людей достойною зарплатою», – розповідає Віктор Редзій.Також Віктор Редзій запевнив, що наразі мови про закриття пологового і дитячого відділень в рожищенській лікарні не йдеться.«Мова не йде про закриття. Думаємо про реорганізацію, щоб все таки ці послуги надавати. Але 3-4 пологи в тиждень не можна назвати якісною послугою. Також не йдеться зараз і про скорочення людей. Думаємо, як забезпечити працівників зарплатою», – запевнив очільник лікарні.

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