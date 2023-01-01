Після протесту медиків на Волині перепризначили директора лікарні

Після протесту медиків на Волині перепризначили директора лікарні
Директору комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Віктору Редзію продовжили контракт до січня 2025 року.

Про це пише Сила правди.

Раніше в цьому медзакладі розгорівся скандал через незадовільний фінансовий стан і перспективу закриття відділень. Проте після протесту частина медиків передумала і прийшли просити депутатів міськради залишити багаторічного директора на посаді.

Віктор Редзій незмінно очолює Рожищенську районну лікарню з 2006 року. Черговий контракт з ним добігав кінця у жовтні. Напередодні в закладі відбулися емоційні збори колективу за участю міської влади і жителів громади. Рожищенська багатопрофільна лікарня за підсумками семи місяців 2023 року спрацювала із збитком в 13 мільйонів гривень.

Людей обурили наміри згорнути роботу двох відділень, зокрема, дитячого і пологового. Медики скаржились на несправедливий підхід до оплати праці. В залі лунали вигуки про те, що директору комунального підприємства час на вихід.

Проте, на розгляд депутатів Рожищенської міської ради знову винесли проєкт рішення про продовження контракту з Віктором Редзієм. Більше того, під приміщенням зібралася група підтримки з числа медиків. За словами Віктора Редзія його попросили залишитись на посаді ще на рік.

«Я прийняв рішення в цьому році взагалі припинити свої обов’язки. Контракт закінчився і я вирішив. Важкий рік для мене був, так як і для кожного закладу охорони здоров’я. Бо зараз на першому місці – фінанси. Колектив вирішив інакше. Я не можу колектив підставити. То я дав згоду на продовження терміну контракту ще на рік», – переконує Віктор Редзій.

Проблеми в очолюваному ним закладі керівник пояснює високою конкуренцією між закладами охорони здоровʼя і міграцією населення.

«Ці питання, що виникали, це – робочі питання. В нас збитки через певні обставини. Зокрема, через географічне положення (близькість до Луцька, – авт.) в нас велика конкуренція. Багато людей виїхало, війна. І в зв’язку з цим в нас зменшилася кількість послуг, які ми можемо надавати. Фінансовий ресурс став меншим і виникло питання: забезпечити людей достойною зарплатою», – розповідає Віктор Редзій.

Також Віктор Редзій запевнив, що наразі мови про закриття пологового і дитячого відділень в рожищенській лікарні не йдеться.

«Мова не йде про закриття. Думаємо про реорганізацію, щоб все таки ці послуги надавати. Але 3-4 пологи в тиждень не можна назвати якісною послугою. Також не йдеться зараз і про скорочення людей. Думаємо, як забезпечити працівників зарплатою», – запевнив очільник лікарні.

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Теги: лікарі, Волинь
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