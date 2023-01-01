У Луцьку завтра проведуть в останню путь двох Героїв

Завтра, 2 листопада, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудетьсятаПро це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.Лучанин Семенюк Валерій Михайлович (21.02.1977 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Мешканець смт.Рокині Луцької міської територіальної громади Мерчук Анатолій Феодосійович (25.02.1971 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області.Поховають Валерія Семенюка на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа, а Анатолія Мерчука - на кладовищі у Рокинях.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам’ять, честь і шана Героям!» - повідомили у мерії.