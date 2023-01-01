Загрожує до семи років тюрми: на Волині повідомили про підозру торговцям зброєю. ФОТО

Загрожує до семи років тюрми: на Волині повідомили про підозру торговцям зброєю. ФОТО
На Волині слідчі повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У липні волинські поліцейські викрили групу осіб, які здійснювали незаконний продаж вогнепальної зброї, у тому числі автоматичної.

До вчинення кримінальних правопорушень був причетний 37-річний киянин, який для допомоги в незаконній реалізації зброї залучив двох жителів Черкаської області – 48-річного чоловіка та 45-річну жінку.

За силової підтримки управління КОРД, зловмисників затримали у Київській та Черкаській областях.

Під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.

Тоді їм оголосили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчого Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав затриманим запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.
Загрожує до семи років тюрми: на Волині повідомили про підозру торговцям зброєю. ФОТО

Учора, 31 жовтня, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області, по шести епізодах, повідомили трьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені організованою групою.
Загрожує до семи років тюрми: на Волині повідомили про підозру торговцям зброєю. ФОТО

Оперативний супровід здійснювали співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області.

Підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Загрожує до семи років тюрми: на Волині повідомили про підозру торговцям зброєю. ФОТО

Після завершення досудового розслідування, його з обвинувальним актом скерують до суду.
Загрожує до семи років тюрми: на Волині повідомили про підозру торговцям зброєю. ФОТО

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Теги: Зброя, волинські поліцейські, злочинна група
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