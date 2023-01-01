Загрожує до семи років тюрми: на Волині повідомили про підозру торговцям зброєю. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У липні



До вчинення кримінальних правопорушень був причетний 37-річний киянин, який для допомоги в незаконній реалізації зброї залучив двох жителів Черкаської області – 48-річного чоловіка та 45-річну жінку.



За силової підтримки управління КОРД, зловмисників затримали у Київській та Черкаській областях.



Під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.



Тоді їм оголосили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



За клопотанням слідчого Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав затриманим запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.



Учора, 31 жовтня, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області, по шести епізодах, повідомили трьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені організованою групою.



Оперативний супровід здійснювали співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області.



Підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.



Після завершення досудового розслідування, його з обвинувальним актом скерують до суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині слідчі повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У липні волинські поліцейські викрили групу осіб , які здійснювали незаконний продаж вогнепальної зброї, у тому числі автоматичної.До вчинення кримінальних правопорушень був причетний 37-річний киянин, який для допомоги в незаконній реалізації зброї залучив двох жителів Черкаської області – 48-річного чоловіка та 45-річну жінку.За силової підтримки управління КОРД, зловмисників затримали у Київській та Черкаській областях.Під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.Тоді їм оголосили підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.За клопотанням слідчого Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав затриманим запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб.Учора, 31 жовтня, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області, по шести епізодах, повідомили трьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені організованою групою.Оперативний супровід здійснювали співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області.Підозрюваним загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.Після завершення досудового розслідування, його з обвинувальним актом скерують до суду.

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